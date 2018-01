Poitiers, France

Les moteurs vrombissent pour faire entendre leur mécontentement. A Poitiers, 300 motards ont convergé vers la Préfecture de la Vienne. Une manifestation à l'appel du collectif "Colère 86". Créé il y a tout juste deux semaines, il compte déjà plus de 2.000 membres.

Les motards font entendre leur colère devant la @Prefet86 contre la limitation à 80km/h #Poitiers#manifestationpic.twitter.com/jhBlEOqJ9A — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) January 27, 2018

L'une des revendications c'est la baisse de la vitesse de 10km/h sur les routes secondaires. Une mesure "impossible" pour Johan. "J'ai une voiture avec six vitesses, si je roule à 80km/h, je suis en sous régime et je pollue." Pour Thierry, ce serait carrément une angoisse :" Déjà à 90, je regarde souvent le compteur pour m'assurer que je ne dépasse pas la limitation. Alors à 80, j'aurais les yeux rivés sur le compteur ou alors il faudra que j'accepte de perdre des points mais ça ne m'est jamais arrivé."

« Limiter les routes à 80 km/h ça ne permettra pas d’avoir moins d’accidents » Sébastien, motard. #Poitiers#manifestationpic.twitter.com/ba1c2EgB5M — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) January 27, 2018

Enfin, il y a ceux qui comme Sébastien acceptent certains aménagements : " Il y a des routes qui ont besoin d'être sécurisées car elles sont trop dangereuses. Mais ça doit se faire au cas par cas." En revanche, l'argument du gouvernement de sauver entre 300 et 400 vies par an sur les routes n'est pas un argument pour lui : "On ne compte jamais le nombre d'accidents et lui, il ne va pas diminuer."

Bâcher les radars

Lors de la mobilisation, les automobilistes ont décidé de "bâcher les radars", des radars situés aux mauvais endroits selon Aflred Girault, à l'origine de la mobilisation : " les radars sont placés là où il y a le plus d'infraction et non là où il y a le plus d'accidents. Le but c'est de faire de l'argent." Et cet argent devrait être réinvesti pour Philippe : "Nos routes sont en mauvais état. Dès qu'il pleut, on ne voit plus les bandes blanches, on ne voit plus la signalisation et c'est pourtant primordial".

Le convoi est parti faire le tour de #Poitiers objectif « bâcher les radars » #manifestationpic.twitter.com/RhSlOztjhO — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) January 27, 2018

La hausse du prix du carburant dans le viseur des automobilistes

Plus 7 centimes sur le plein de gazole, plus 4 centimes si vous roulez à l'essence, forcément à la pompe, certains font la grimace. "Ecoutez mon plein me coûtait 70 euros, aujourd'hui je suis à 85 euros. Et les 15 euros j'en ai besoin pour vivre" affirme Sébastien. Pour Johan, ça implique des déplacements moins fréquents : "On aime bien aller au bassin d'Arcachon ou à la montagne. Désormais on y ira moins souvent."

Les motards se préparent à rejoindre les automobilistes au Parc des Expos #Poitiers#manifestationpic.twitter.com/OUG82U8o9M — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) January 27, 2018

Les automobilistes ont obtenu un rendez-vous mardi 30 janvier à la préfecture. Mais ils restent persuadés que le gouvernement ne rétropédalera pas tout de suite. Ils prévoient donc déjà une nouvelle mobilisation.