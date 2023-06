EN IMAGES - Plus de 300 personnes présentes pour la troisième édition de la Marche des fiertés à Guéret

Un cortège tout en couleurs et en musique s'est élancé dans le centre-ville de Guéret, ce samedi 17 juin, en fin d'après-midi. 320 personnes défilaient, avec des pancartes et des drapeaux arc-en-ciel, pour la troisième édition de la Marche des fiertés en Creuse. Un rassemblement festif, mais aussi une revendication politique, pour les droits des personnes LGBT+(Lesbiennes, Gays, Transgenres etc.).

ⓘ Publicité

320 personnes ont marché dans le centre-ville de Guéret. © Radio France - Juliette Mylle

Un cortège tout en couleur et en musique. © Radio France - Juliette Mylle

Un moment festif, mais aussi politique. © Radio France - Juliette Mylle

La manifestation s'est terminée devant la Quincaillerie, à Guéret. © Radio France - Juliette Mylle