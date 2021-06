EN IMAGES : Plus de 450 sportifs se sont frottés aux obstacles de l'Enfer Vert à Peyrabout

Annulée l'année dernière à cause du coronavirus, la 7e édition de l'Enfer Vert s'est tenue ce samedi après-midi à Peyrabout. Plus de 450 sportifs étaient présents au départ de cette course d'obstacles.

Plus de 450 participants se sont inscrits à la course d'obstacles Enfer Vert qui se déroulait ce samedi à Peyrabout

"Cette course porte bien son nom, c'est l'enfer", souffle un des participants à l'arrivée. Ce samedi après-midi avait lieu l'Enfer Vert à Peyrabout, une course d'obstacles. Une 7e édition, organisée par Creuse Oxyène, et très attendue des sportifs. L'année passée, avec la pandémie, l’événement avait dû être annulé.

Pour cette nouvelle édition, trois parcours étaient proposés au plus de 450 participants. Ainsi les 5-13 ans pouvaient se tester sur un tracé de 2 kilomètres. Pour les autres, un parcours de 8 kilomètres était prévu, avec 35 obstacles. Les plus téméraires pouvaient également se frotter à un circuit de 12 kilomètres doté de 55 obstacles.

Les festivités ont démarré avec un échauffement en musique.

Un échauffement était organisé pour tous les participants, quelques minutes avant le départ de la course. © Radio France - Virginie Vandeville

Certains participants s'étaient déguisés pour l'occasion. © Radio France - Virginie Vandeville

Une fois l'échauffement terminé, les participants se sont élancés dans la forêt de Peyrabout, avec au programme, des chemins escarpés et beaucoup de boue. "Je me suis fait peur à plusieurs reprises! Il y avait un peu de dénivelé", détaille Alexandre, le gagnant du parcours de 8 kilomètres. "J'ai trouvé le passage en forêt plutôt facile mais les derniers kilomètres ont été compliqués. Je commençais à avoir des crampes", raconte Edouard, un participant de 17 ans.

Il faut dire qu'à l'approche de l'arrivée, rien n'a été épargné aux participants avec un passage dans l'eau.

Après quelques kilomètres en forêt, les participants ont dû plonger dans l'eau. © Radio France - Virginie Vandeville

Les sportifs devaient ensuite enchaîner de nombreux obstacles, comme des passages au-dessus de barrières.

La fin du parcours était marqué par une succession d'obstacles. © Radio France - Virginie Vandeville

Ils devaient ensuite ramper dans des tubes.

Les participants ont dû ramper pour atteindre l'arrivée. © Radio France - Virginie Vandeville

La dernière épreuve consistait à passer dans un toboggan. © Radio France - Virginie Vandeville

"Je ne m'attendais pas à ce que cela soit aussi dur mais quel plaisir de faire du sport avec les amis, surtout après cette période de coronavirus", sourit Léon entouré de ses trois copains. Les quatre amis ont fait le trajet de la Souterraine pour participer, pour la deuxième fois à la compétition. "On était là pour s'amuser, on est content! Mais il était temps que cela se finisse. Maintenant j'ai juste envie d'une bonne douche", conclut Arthur, un autre participant.

Fin de la course pour les 4 amis. © Radio France - Virginie Vandeville

Une course réussie

Du côté des organisateurs, on avait le sourire. "On est heureux de cette nouvelle édition. On a vu des participants motivés et heureux d'être là. Les éléments étaient en notre faveur avec une belle végétation et une météo plutôt clémente aujourd'hui", précise Alain Menut, président de Creuse Oxygène et l'organisateur de l'événement. "Il n'était pas question d'annuler l'édition cette année. Nous n'avons pas pu assez communiquer sur la course mais j'estime que l'édition est réussie avec plus de 450 sportifs au départ. Notre objectif pour 2022 est d'atteindre les 1000 participants", précise Alain Menut.