EN IMAGES - plus de 7.000 manifestants à Besançon et des interpellations pour la manifestation du 1er mai

Forte mobilisation à Besançon pour une journée sous le signe de la fête du travail et de la 13e journée de manifestations contre la réforme des retraites. Ce lundi, plus de 7.000 manifestants ont battu le pavé dans la capitale Comtoise. Tout s'est déroulé dans le calme jusqu'à la fin de la manifestation déclarée et le début d'une sauvage aux alentours de la préfecture.

Des gaz lacrymogènes ont été tirés par les forces de l'ordre aux abords de la place Granvelle pour disperser les manifestants de cette seconde manifestation. Une trentaine de personnes ont été interpellées entre Grande Rue et le quartier Battant.

Les policiers ont bloqué les manifestants Grande Rue à Besançon. © Radio France

Plusieurs personnes arrêtées Grande Rue à Besançon. © Radio France

Plusieurs manifestants interpellés Grande rue à Besançon. © Radio France

Des manifestants occupent la Gare Viotte à Besançon. © Radio France

Il y a aussi eu des manifestations dans d'autres communes Franc-Comtoise. 1.200 manifestants se sont rassemblés à Lure, dans le calme. À Saint-Claude, dans le Jura, ils étaient 500.