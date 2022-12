EN IMAGES- Plus de 700 santons sur le marché de Noël

La mise en scène est soignée et renouvelée chaque année au Musée du santon de Beaulieu-sous-la-Roche

C'est un voyage féerique que propose depuis 20 ans Vincent Mercier avec l'association Art, culture et traditions de Beaulieu-sous-la-Roche près de La Roche-sur-Yon. Au fil des ans sa collection de santons fabriqués par les meilleurs ouvriers de France s'est étoffée et est exposée à partir de ce 2 décembre sur le marché de Noël , place de l'Eglise. Plusieurs saynètes illustrant des contes de Noël sont exposées dans différentes salles, le tout s'animant à l'aide d'enregistrements, de musique et de lumière.

'On présente vraiment une diversité avec des petits santons de 3cm en argile, à des grands santons de 30 cm, on met en scène plusieurs scènes(...) Il y a pas mal d'animations, on retrouve vraiment son âme d'enfant" explique Vincent Mercier.

Le musée du santon est ouvert jusqu'au 15 janvier, tous les jours de 14h à 18h30 à Beaulieu-sous-la-Roche.

A voir également une exposition de milliers de playmobils

Dans un autre endroit de la commune une maison vide est totalement occupée par des milliers de visiteurs inattendus, des playmobils, exposés par 2 véritables passionnés.