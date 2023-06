EN IMAGES - Plusieurs centaines de personnes pour la première Marche des fiertés à Cherbourg

C'est une vague arc-en-ciel qui a déferlé dans les rues de Cherbourg, ce samedi 3 juin. Plusieurs centaines de personnes, 450 selon la police, plus de 1.000 selon les organisateurs, ont défilé en musique pour la première Marche des fiertés organisée dans le département de la Manche par le centre LGBTI+ (lesbien, gay, bisexuel, transgenre, intersexe, etc.).

ⓘ Publicité

Une première marche en musique

Pour cette première édition, la marche a reçu la bénédiction des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence , une association qui "prône la joie d'être bien avec qui on est". "On aime insuffler cette joie lors d'une première Pride", confie sœur Maria-Artémis de Goudouges.

Sœur Maria-Artémis de Goudouges et Novice Maéva Gina, des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, venues bénir la première Marche des fiertés de la Manche. © Radio France - Chloé Martin

Le cortège se met ensuite en route depuis l'esplanade des Eléis, en musique, au son des tambours de la batucada Ça R’samba Koi . "C'est important de montrer partout qu'on est là et qu'on va se battre pour l'égalité", affirme Théo, pour qui c'est sa première Marche des fiertés. "Toutes les autres étaient ultra loin et là, ça fait du bien. On se sent autour de gens qui nous comprennent."

Les rues de Cherbourg se sont colorées du drapeau arc-en-ciel, ce samedi 3 juin. © Radio France - Chloé Martin

Revendiquer le droit d'être qui ils sont

Dans le cortège, beaucoup de jeunes, venus de tout le département, pour certains mêmes, de Caen. Tous veulent revendiquer qui ils sont, pancartes brandies au-dessus de la foule. "J'ai pas choisi d'être bi, j'ai juste eu de la chance à la naissance", "Je lèche des chattes, pas des animaux". "Même si on n'est pas hétérosexuel, on reste des êtres humains. On est fier d'être qui on est et on veut être accepté comme on est", confient Emma et Alex.

La Marche des fiertés est l'occasion de revendiquer qui on est. © Radio France - Chloé Martin

"On veut être accepté comme on est", revendiquent Emma et Alex. © Radio France - Chloé Martin

Même si parfois, cela prend du temps. Manon, jeune femme transgenre, a d'abord été rejetée par sa famille. "Je suis même partie de Cherbourg. Que ce soit au lycée, au travail, je recevais beaucoup d'insultes transphobes." Mais aujourd'hui, elle défile au bras de sa mère, Laëtitia. "J'ai eu un garçon pendant 25 ans, maintenant j'ai une fille qui est super jolie et avec qui j'ai beaucoup de complicité. Il m'a fallu du temps parce que je n'ai pas forcément été aidée à Cherbourg par le corps médical ou les psys. Je veux que les choses évoluent. Moi, je suis une maman, je suis là pour aider les autres parents."

Laëtitia et sa fille transgenre Manon, réunies pour la première Marche des fiertés à Cherbourg. © Radio France - Chloé Martin