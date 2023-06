EN IMAGES - Plusieurs milliers de personnes à la Marche des Fiertés à Toulouse

Plusieurs milliers de personnes ont défilé ce samedi pour la 28e Marche des Fiertés de Toulouse. Vingt-six chars et deux batucadas sont partis vers 14 heures 30 du Capitole direction Jean Jaurès en passant par la rue Alsace Lorraine, la rue de Bayard puis les allées Jean Jaurès. L'ambiance était à la fête dans les rues toulousaines.

Le char de l'émission Drag Race France

Et pour la première fois cette année la Marche des Fiertés à Toulouse a accueilli le char officiel de l'émission Drag Race France. Dix prétendantes de la saison 2 sélectionnées pour être "la prochaine grande Reine" sont venues se présenter devant des centaines de fans. Dans le char également la présentatrice et marraine de l'édition 2023, Daphné Bürki, ainsi que Lova Ladiva, la toulousaine et gagnante de la première saison de Drag Race France.

Dans le cortège également les drags-queens toulousaines : Brandy Snapp et Shanna Banana. Leur atelier lecture drag-queens avait été annulé par la mairie l'hiver dernier à la suite d'une polémique lancée par des opposants d'extrême-droite. Ce samedi Brandy Snapp était heureuse de voir du monde défiler sous les couleurs arc-en-ciel : "ça fait plaisir de voir Toulouse en fête, de nous voir toutes et tous fiers et présents. Rien n'est acquis, on l'a encore vu cette année, mais des moments comme ça c'est aussi pour célébrer ce qui est passé et ce qu'on espère ne plus vivre."

