EN IMAGES - Plusieurs milliers de personnes rassemblées à Dijon pour la Marche des fiertés

Plusieurs milliers de personnes ont défilé ce samedi 24 juin 2023 pour une Marche des fiertés à la fois festive et revendicative. Elle a rassemblé 2500 participants et participantes selon les chiffres de la police. Une Pride, organisée par le collectif féministe "25 Novembre" , qui se voulait très politique, plus "radicale" qu'auparavant. Des revendications multiples, mais avec pour points communs le respect des droits LGBT+ et la lutte contre toute forme de discrimination. Des messages qui se sont exprimés par différents discours, en musique, par un rap écrit pour l'occasion, mais aussi évidemment par des pancartes. Sur la banderole de tête, par exemple, on pouvait lire "We resist", en français "Nous résistons".

ⓘ Publicité

loading

Un rassemblement "toujours aussi important"

Dans le cortège, on entend beaucoup que cette marche est encore essentielle en 2023. Odile par exemple. Elle a 52 ans. Elle est inquiète de l'augmentation des agressions LGBTphobes . "Le gouvernement, ça serait bien qu'il se sorte les doigts du cul comme on dit, parce que franchement, là, on a un Macron qui n'a pas fait grand chose sur les LGBT, estime-t-elle. Par contre, on a un grand retour des pensées d'extrême-droite qui pensent que les LGBT ont un lobby dans les écoles, que changer de genre, c'est super facile, que ça se fait du jour au lendemain, ce qui est complètement faux. Les gens trans, ce sont les gens qui se suicident le plus actuellement. Les LGBT sont vraiment en danger."

loading

Lutter contre toutes les discriminations

Une Pride revendicative disait-on. Avec plusieurs messages. Par exemple celui que voulait faire passer Pierrette, présidente du collectif "Diivines LGBTQIA+" . Elle souhaite visibiliser les personnes qui sont victimes de discriminations multiples. "Une seule et même personne peut avoir dans la société plusieurs oppressions à la fois, explique-t-elle. Cette personne peut être noire et subir du racisme. Cette personne peut-être une femme, et subir aussi du sexisme, du machisme. Cette personne peut être tout autant lesbienne, donc être discriminée par rapport à son orientation sexuelle. En fait, une même personne, peut avoir plusieurs oppressions sociétales. En fin de compte dans la société, cette personne a plus de difficultés à s'épanouir**."

loading

Des incidents dénoncés par plusieurs politiques

En marge de la manifestation, le préfet de Côte-d'Or, Franck Robine, dans un communiqué, dénonce des dégradations. Il évoque notamment des tags sur des établissements bancaires et du mobilier urbain. Deux personnes ont été interpellées pour ces motifs d'après la Préfecture. Le préfet condamne également des slogans scandés contre la police.

De son côté, le député de Côte-d'Or, Benoît Bordat, "condamne les propos tenus dans cette manifestation contre nos forces de l’ordre impliquées quotidiennement face à la haine et aux discriminations." Il fait référence à des chants entonnés dans cette Pride où l'on entend le slogan anti-police "ACAB", "All cops are bastards", qui signifie littéralement en français "Tous les flics sont des salauds".

La Pride dijonnaise en images

Les images de la Marche des fiertés dijonnaise, édition 2023. © Radio France - Dimitri Morgado

Les images de la Marche des fiertés dijonnaise, édition 2023. © Radio France - Dimitri Morgado

Les images de la Marche des fiertés dijonnaise, édition 2023. © Radio France - Dimitri Morgado

Les images de la Marche des fiertés dijonnaise, édition 2023. © Radio France - Dimitri Morgado

Les images de la Marche des fiertés dijonnaise, édition 2023. © Radio France - Dimitri Morgado

Les images de la Marche des fiertés dijonnaise, édition 2023. © Radio France - Dimitri Morgado

Les images de la Marche des fiertés dijonnaise, édition 2023. © Radio France - Dimitri Morgado