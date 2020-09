EN IMAGES - Port Boinot ouvre à Niort

Les Niortais peuvent désormais profiter de Port Boinot. Après deux ans de travaux, le site a ouvert au public ce vendredi soir avec l'inauguration des espaces extérieurs. Ce samedi 11h, ce sera l'ouverture des hangars gérés par l'association "L'îlot sauvage" avec café et lieu d'exposition.

Le site a été dépollué et verdi © Radio France - Noémie Guillotin

"Cette reconquête, c'est une résurrection pour Boinot", estime Jérôme Baloge le maire de Niort qui porte ce projet depuis 2015. Boinot, du nom des usines de chamoiserie et de ganterie qui ont fermé en 2005.

Port Boinot, c'est 25.000 m² réaménagés. "Ici on pourra prendre son café, un verre, on pourra se promener, se détendre. C'est un lieu paisible et agréable", poursuit l'élu. Et puis, "c'est un chaînon manquant du parc naturel urbain. Hier c'était une friche qui bloquait un peu la ville, il y avait toute une moitié de ville qui ne regardait pas l'autre", précise Jérôme Baloge.

A Port Boinot, on pourra se reposer © Radio France - Noémie Guillotin

Différents jardins et un parcours ludique ont été aménagés © Radio France - Noémie Guillotin

Port Boinot qui n'est pas terminé. Prochaine étape au printemps 2021 avec l'ouverture d'un autre bâtiment, le séchoir. Il proposera un lieu d'orientation touristique et un espace d'information sur le patrimoine de l'agglomération niortaise. Viendra ensuite le chantier de réhabilitation de la Maison patronale qui devrait accueillir un restaurant et de la Fabrique qui devrait elle être dédiée à la culture. Là, la fin du chantier est programmée en 2022.