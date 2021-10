EN IMAGES - Pour Halloween, le magasin Fête Sensation à Louvigny attire de nombreux clients

C'est Halloween ! Au magasin de déguisements et de décorations Fête Sensation à Louvigny (Calvados), petits et grands se sont rués sur les déguisements, les décorations et les accessoires effrayants, après une année sans fête en 2020.