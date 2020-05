EN IMAGES : premier jour de déconfinement à Besançon

Les premiers voyageurs sont venus tôt ce matin à la gare Viotte de Besançon pour prendre le premier TGV au départ. Ils n'était pas nombreux à monter dans ce train de 6h37 à destination de Paris, quatre seulement sur le quai.

En revanche en gare les plus nombreux n'étaient pas les voyageurs, mais le personnel. D'abord un gros renfort d'effectif des équipes de nettoyage, nettoyage du sol mais aussi de tout ce que les voyageurs peuvent toucher.

Nettoyage de la gare SNCF Viotte dès 6h30 le matin © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

Un soin particulier est donné aux distributeurs automatiques, que ce soit de titres de transport ou de boissons. Des opérations renouvelées tout au long de la journée.

Je vais retrouver ma copine

Sur le quai, Marius attend le TER de 6h56 pour Dijon. Le jeune homme explique qu'il part rejoindre sa copine. Ce voyage il l'a préparé hier avec ses parents, masque et gants, _"ça commençait à être dur, faut qu'on se revoit "explique Marius qui ne prend aucun risque "je vais éviter d'utiliser mon téléphone, et arrivé à Dijon je vais me nettoyer les mains avec du gel hydro-alcoolique plusieurs fois"_.

Respect des distances

Dans la gare on croise aussi des agents SNCF présents pour renseigner les voyageurs, mais aussi vérifier qu'ils portent bien un masque. Et puis il y a aussi la sécurité SNCF, ils effectuent des patrouilles en gare afin de vérifier le port du masque, les distances entre voyageurs, mais aussi le respect du sens de circulation.

Salle d'attente gare Viotte avec condamnation de sieges et signaletique au sol © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

En effet, de autocollants avec des croix ont été posés sur certains sièges pour éviter que les voyageurs ne soient trop près. De même, sur le sol des flèches de couleur noire indiquent le sens de circulation pour éviter que les voyageurs ne se croisent. C'est le cas dans les couloirs, mais aussi dans les escaliers.

Masques et distances dans le Tram

Trente agents sont mobilisés ce lundi 11 mai pour assurer une présence dans le Tram et bus, et sur les quais.

La ligne T2 du Tram Ginko a la gare Viotte de Besancon © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

Laurent Sénécat le directeur général Kéolis Mobilité à Besancon explique "on avait une petite appréhension bien évidement, mais nos agents sont à différents points du centre ville, à bord du Tram et de la ligne 4 la plus chargée, on est très agréablement impressionnés 95% des voyageurs respectent d'emblée le port du masque".

Environ 30 agents de Ginko mobilises pour cette reprise, controle du port du masque avant de monter © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

Les agents ont quelques masques pour donner à certains voyageurs qui n'en possèdent pas. Pas de verbalisation sur les premiers jours, mais explications et pédagogie.

Les salons de coiffure, la grande urgence

Valérie Cagnetta du salon de coiffure "Valérie'c coiffure" place Marulaz a passé la semaine dernière à rappeler ses clientes et clients qui avaient un rendez-vous en mars, après le 17. Elle totalise 170 clients qui ont déjà un rendez-vous. Pas plus de deux clients en même temps dans le salon, vêtements placés dans des sacs plastiques au lieu du vestiaire, masques et visières. Les horaires d'ouverture sont modifiés pour proposer une plus grande plage.

Les boutiques de vêtements

Olivier est seul ce matin dans sa boutique "Vintage Corner", il prépare l'arrivée des clients cet après-midi. Il a d'abord rangé la collection automne hiver, étiqueté les articles arrivés pour le printemps-été.

Olivier Lecossois, le patron de la boutique Vintage Corner à Besancon assure l'ouverture © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

Et puis il a fallu organiser le respect des mesures barrière. "On a ré-agencé, on a la possibilité de le faire car le lieu est grand, c'est confortable et safe pour nous et les clients" explique Olivier Lecossois.

La capacité habituelle est de 50 personnes, en fonction de la surface du magasin l'autorisation est de 16 personnes, Olivier Lecossois a descendu la limite à 10 personnes en même temps dans la boutique. Et ici comme dans de nombreux commerces, avant même d'entrer les clients ont à disposition du gel hydro-alcoolique. La désinfection des mains est obligatoire pour pouvoir toucher les vêtements en plus bien entendu du port du masque.