EN IMAGES - Près d'une centaine de manifestants réunis contre les violences policières à Metz

Onze jours après la mort du jeune Nahel , tué par un policier lors d'un refus d'obtempérer à Nanterre, plusieurs organisations de gauche appelaient à des "marches citoyennes" dans les rues du pays , samedi 8 juillet. À Metz, près d'une centaine de personnes se sont réunies sur le parvis des droits de l'Homme, devant le centre Pompidou, pour dénoncer toutes les formes de violences policières. Le cortège, entouré de quelques policiers, s'est dirigé vers la place de la République.

Les récentes violences urbaines sont dans toutes les têtes. "On comprend totalement cette colère, qui est légitime", explique Guillaume, militant au Nouveau parti anticapitaliste (NPA). "Je travaille dans les quartiers populaires, notamment à Bellecroix, donc je vois tous les jours ce harcèlement policier envers les jeunes. J'ai discuté avec eux depuis la mort de Nahel, et beaucoup me disent 'on a peur d'être le prochain'. Donc ils reportent leur colère sur les bâtiments qui représentent l'État dans leur quartier."

Des condamnations qui choquent

"Ces jeunes ont bien vu, avec la mobilisation contre la réforme des retraites, que les manifestations pacifiques ne donnaient rien", continue cette retraitée venue de Saint-Avold. "Il ne faut pas s'étonner qu'ils estiment que c'est la seule solution pour se faire entendre." Son mari a aussi été très choqué par les premières condamnations après les nombreuses interpellations lors des émeutes. "Dix mois de prison ferme pour une canette volée, ça me choque. Je ne suis pas pour les émeutes, mais là ça va trop loin."

Moins d'une centaine de personnes se sont réunies devant le centre Pompidou-Metz. © Radio France - Bastien Munch

Pour Christian Porta, militant au sein du mouvement Révolution permanente, "il faut que cette colère des quartiers populaires s'élargisse au monde ouvrier. La révolte s'est arrêtée uniquement à cause de la répression policière et des nombreuses condamnations dans la foulée. Maintenant, on veut réussir à canaliser cette colère de manière politique. Il faut qu'on soit à nouveau capable de bloquer le pays pour renverser ce gouvernement."

Les manifestants veulent dénoncer les violences policières, notamment dans les quartiers populaires. © Radio France - Bastien Munch

La plupart de ces manifestants estiment que réformer la police, comme le proposent certains responsable politique, ne changera rien. "Il faut changer tout le système", disent-ils. La manifestation s'est finie dans le calme, bien loin des affrontements de la soirée du vendredi 30 juin.

Le petit cortège a défilé dans les rues de Metz jusqu'à la place de la République. © Radio France - Bastien Munch