EN IMAGES - Près de 300 caravanes s'installent à Bergerac pour une mission évangélique

Ca bouchonne pour installer son camping-car ce dimanche sur l'aire de Grand Passage à Bergerac. Près de 300 caravanes défilent devant les yeux des policiers. Ces centaines de familles s'installent pour deux semaines, pour une mission évangélique de gens du voyage. Leur venue a été organisée par la Communauté d'agglomération de Bergerac . "C'est dur de trouver une petite place, sourit Elzire au volant de sa camionnette. On est nombreux ! Ma famille nous sommes huit caravanes !" Il s'agit du plus grand rassemblement de l'année.

Dans les allées, les familles garent leur caravane, déplient leur auvent, montent leur table et leurs chaises. Le pasteur David Douaire fait le tour pour vérifier que tout se passe bien : "on est une équipe, on organise, on installe les gens, précise-t-il. On a mis l'électricité, l'eau. On essaie qu'il n'y ait pas d'embouteillages et que tout se passe bien." Le rassemblement n'avait pas eu lieu sur cette aire depuis deux ans, à cause du covid. "Ca nous avait manqué", s'exclame Christian. "On vient toujours en Dordogne à l'époque de la Toussaint, pour voir notre famille, les caveaux sont ici", confie celui qui habite désormais à Albi mais qui est originaire de Bergerac.

Le soir à partir de 9h il y a un calme total, il n'y a pas de voyous

Des centaines de familles sont rassemblées. © Radio France - Lise Roos-Weil

De nombreuses familles connaissent déjà cette aire de camping-car. "On est très bien accueillis ici, c'est propre et il y a tout, poursuit Christian. Parfois on est parqués loin des centres-villes." Ces familles de gens du voyage sont sur les routes presque toute l'année. Ces évangélistes se rassemblent pour prier et communier. Un grand chapiteau va être installé pour les prières.

Lilia et Archange font cinq fois le tour de la France chaque année. Ils tiennent à rassurer ceux qui s'inquiètent. "La plupart des gens qui sont là sont convertis à l'Evangile, il n'y a pas de brigand. Le soir à partir de 9h il y a un calme total, il n'y a pas de voyous", martèle Archange. "On se sent toujours rejetés, poursuit Marie-Madeleine, sa voisine de caravane. Les gens ont encore l'image des voleurs de poulets, mais c'est fini tout ça, on travaille et on paie nos impôts." Avec son mari, ils vont vendre des vêtements sur les marchés ces deux prochaines semaines.