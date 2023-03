EN IMAGES - Près de 300 personnes marchent pour le climat à La Rochelle

C'est sous un grand ciel bleu que la marche pour le climat est parti de la bibliothèque universitaire de La Rochelle, ce samedi 4 mars, en début d'après-midi. Près de 300 personnes, majoritairement des jeunes, des étudiants mais aussi des familles ont répondu à l'appel des antennes locales du Collectif pour le Vivant et de Youth for Climat.

ⓘ Publicité

"pour une justice climatique écologique et sociale"

"Et 1 et 2 et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité!". Ca faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu ce slogan retentir dans les rues de La Rochelle. Ce samedi 4 mars marquait le retour de la mobilisation des jeunes Rochelais pour demander "une justice climatique écologique et sociale". Sur le parcours du cortège, on aperçoit Sonia, 24 ans. Elle a profité de rendre visite à son amie Sévrine qui habite à La Rochelle pour participer à cette marche. Pour les deux jeunes femmes, c'est l'occasion de "faire sortir toute la colère" qu'elles ressentent. "Beaucoup de personnes ne se rendent toujours pas compte qu'on va droit dans le mur", s'agace Sonia.

Sévrine (à gauche) et Sonia ont participées à la marche pour le climat ce samedi 4 mars à La Rochelle © Radio France - Lucas Bouguet

Florilèges de pancartes

Comme souvent dans ce genre de mobilisation, on a l'habitude de voir de nombreuses pancartes originales. Ce samedi 4 mars, la marche pour le climat de La Rochelle n'a pas déçu.

Des pancartes à la marche pour le climat de La Rochelle, samedi 4 mars 2023 © Radio France - Lucas Bouguet

"Eau-secours" sur une pancarte dans les rues de La Rochelle, ce samedi 4 mars © Radio France - Lucas Bouguet

De nombreuses pancartes dans les rues de La Rochelle, ce samedi 4 mars © Radio France - Lucas Bouguet