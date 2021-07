EN IMAGES - Près de 5.000 manifestants réunis dans les rues du centre-ville de Metz contre le pass sanitaire

La manifestation contre le pass sanitaire, dans le centre-ville de Metz, a rassemblé près de 5 000 personnes ce samedi 24 juillet, entre 14 et 17 heures. Quelques tensions ont eu lieu en milieu d'après-midi entre les manifestants qui ont quitté le cortège pour rejoindre la Préfecture, et la police.

Près de 5 000 personnes étaient réunies ce samedi 24 juillet à Metz contre le pass sanitaire. Partis vers 14h30 de la place de la République, les manifestants ont battu le pavé dans les ruelles du centre-ville, avant de rejoindre leur lieu de rendez-vous, vers 17 heures. Certains ont quitté le cortège en milieu de parcours pour tenter de rejoindre la Préfecture, où la police a utilisé du gaz lacrymogène.

Selon les organisateurs du rassemblement, 10 000 manifestants ont battu le pavé. Le chiffre semble élevé mais il y a une certitude : le rassemblement était plus important que celui de la semaine précédente, où 2 000 personnes s'étaient réunies. Aux chants de "liberté, liberté", "Macron démission" ou encore "non au pass sanitaire", ils ont parcouru le centre-ville de Metz, de nombreuses pancartes en main.

Pour la plupart des manifestants, le pass sanitaire est une "dictature sanitaire" © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Certains manifestants regrettent que leur mouvement soit "minimisé par les discours autour du complotisme" et disent "réfléchir encore" quant à leur volonté de se faire vacciner © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Quelques slogans royalistes se sont invités à la manifestation © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Comme ça a pu être le cas lors de précédents rassemblements contre le pass sanitaire, certains manifestants ont arboré des étoiles jaunes portant la mention "non vacciné(e)". Une comparaison qui choque de nombreux français, comme Joseph Szwarc, rescapé de la rafle du Vel' d'Hiv : "Je l'ai portée l'étoile moi, je sais ce que c'est, je l'ai dans ma chair encore."

Une minorité de manifestant a arboré des références à la Shoah lors du rassemblement messin contre le pass sanitaire © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Dans certaines villes, ce type de référence a été interdit, comme à Laval. A Metz, très peu de manifestants l'ont affichée : cinq manifestants croisés avec une étoile jaune sur l'ensemble du cortège. Certains parlent de "simple provocation", d'autres expliquent que leur parallèle est peut être maladroit, et qu'ils font "seulement référence à la dictature". Mais certains vont plus loin et estiment que "c'est la même chose" et que "ça va empirer".

Parmi les plus radicaux, une manifestante affirme que "des camps sont en construction pour isoler les personnes non vaccinées". Cette fausse information circule depuis les années 80 aux Etats-Unis (au départ, "des camps pour les opposants politiques") et revient régulièrement pour s'adapter au gré de l’actualité.