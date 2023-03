EN IMAGES - Près de 7.500 personnes dans la rue contre la réforme des retraites à Grenoble

Prenez le chiffre de la manifestation de mardi dernier, et divisez-le par deux, au moins . Près de 7.500 personnes ont défilé dans les rues grenobloises, selon la police, ce mercredi, pour le 8e jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Un chiffre en baisse par rapport aux 20.500 manifestants recensés mardi dernier dans les rues de Grenoble. Le mot d'ordre, lui, reste le même : les manifestants veulent le retrait de la réforme sinon ils menacent de "tout faire péter", pour reprendre l'une des phrases chantées dans le cortège. Pour autant, aucun débordement n'a été noté par la police durant la manifestation.

ⓘ Publicité

Moins de monde mais plus de bruit

Un autre aspect tranche avec la manifestation de la semaine dernière : le bruit. Des agents Enedis au volant d'une dizaine de camions ont organisé un concert de klaxons dans la capitale iséroise, à tel point que certains agents EDF et d'autres manifestants ont apporté leurs bouchons d'oreille pour éviter de devenir sourd.

En revanche comme la semaine dernière, les manifestants promettent de revenir dans la rue et de multiplier les actions contre la réforme, si celle-ci est adoptée par le Parlement. "Pourquoi pas organiser des coupures d'électricités ciblées sur l'Élysée et Matignon, ça ne sert à rien de gêner le contribuable. Maintenant, en plus, avec le compteur Linky c'est facile", rigole Lola, agente EDF en Isère.

À lire aussi Réforme des retraites : comment vont se dérouler les débats en commission mixte paritaire ce mercredi ?

Des agents Enedis au volant d'une dizaine de camions a lancé un concert de klaxons, pendant la manifestation contre la réforme des retraites. © Radio France - Cédric Hermel

Comme la semaine dernière, chacun y est allé de sa pancarte dans le cortège grenoblois. © Radio France - Cédric Hermel

"On veut des retraites en béton", peut-on lire sur une pancarte aperçue dans le cortège grenoblois contre la réforme des retraites. © Radio France - Cédric Hermel

Les cheminots y sont aussi allés de leur pancarte : "Métro. Boulot. Caveau". © Radio France - Cédric Hermel

Une dizaine de camions Enedis ont été aperçus en train de klaxonner à tout-va dans le cortège grenoblois contre la réforme des retraites. © Radio France - Cédric Hermel

Des manifestants ont craqué plusieurs fumigènes durant la manifestation grenobloise contre la réforme des retraites. © Radio France - Cédric Hermel