EN IMAGES - Près de 700 manifestants au Puy-en-Velay contre le pass sanitaire

Alors que le pass sanitaire a été étendu ce mercredi en France, notamment dans les cinémas et les salles de sport, une nouvelle manifestation s'est tenue ce mercredi soir au Puy-en-Velay. Près de 700 personnes se sont mobilisées pour dénoncer la mise en place de ce pass sanitaire et pour crier leur désir de liberté.

Des centaines de manifestants devant la préfecture de la Haute-Loire. © Radio France - Lauriane Havard

Injustice et privation de liberté

Dans le cortège ce mercredi au Puy-enVelay, il y avait des retraités, des actifs et beaucoup de familles. Loin d'être tous anti-vaccin, ils se sentent avant tout pris au piège par le gouvernement. "C'est ma toute première manif !" lance Janique infirmière et mère de quatre enfants, qui souhaite prendre vraiment le temps de la réflexion avant de se faire vacciner. "Je ne suis pas prête à céder à la pression, je veux vraiment avoir le choix ! Je prendrai ma décision le plus tard possible" indique cette soignante.

Le gouvernement utilise la crise sanitaire pour créer de nouveaux droits contre les salariés !

Les syndicats pointent eux l'injustice que vont subir les salariés. "Le gouvernement utilise la crise sanitaire pour créer de nouveaux droits contre les salariés !" s'insurge Pascal Samouth, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière de la Haute Loire.

Manifestation contre le pass sanitaire au Puy-en-Velay. © Radio France - Lauriane Havard