EN IMAGES : Près de 600 personnes mobilisées contre l'extrême droite dans le centre-ville de Besançon

Ils disent stop à l'extrême droite. Près de 600 personnes, selon la police, ont défilé à travers le centre-ville de Besançon ce samedi 17 septembre, à l'appel de plusieurs collectifs d'habitants. Le cortège est parti peu après 15 heures de la place du 8 septembre. Une mobilisation après des chants et des saluts de groupuscules néo-nazis dans les rues dans la nuit du 27 au 28 août dernier. Les organisateurs dénoncent également une montée des agressions physiques ces dernières années.

"Que la population soit au courant"

Plusieurs associations bisontines, syndicats et mouvements politiques ont pris part au défilé, dont La France Insoumise et le Parti de gauche "Les idées d'extrême-droite gangrènent la société, préférons-leur la fraternité", était écrit sur une grande bâche rouge à l'avant du cortège.

Les manifestants en appellent aux pouvoirs-publics et notamment à la mairie de Besançon. "On est exaspérés de voir ce qui s'est passé ces derniers temps. On était obligés de réagir très rapidement. L'objectif, c'est aussi que la population soit au courant, parce que tout le monde ne s'est pas ce qu'il se passe dans cette ville, explique Carole, une des organisatrices de la manifestation. Je suis contente parce que ça touche quand même beaucoup de monde aujourd'hui, des jeunes et des moins jeunes, avec leur bannière. Malgré tout, nous on est sous aucune couleur."

Les manifestants se sont arrêtés devant la fontaine UTINAM, rue de Pontarlier. © Radio France - Raphaël Aubry

Le cortège a descendu la Grande Rue de Besançon, puis a longé les bords du Doubs, avant de remonter vers la fontaine UTINAM, place Jean-Cornet, rue de Pontarlier, où les militants d'extrême-droite se sont pris en photo au mois d'août.