EN IMAGES - presque 13.000 coureurs à Tours pour les 10 et 20 km et le marathon

Une matinée sous le soleil pour les coureurs du marathon et des 10 et 20 km à Tours . Ils étaient environ 13.000 selon les organisateurs dont 7.000 pour les 10 km. Une ambiance chaleureuse, même si à 7h30 les marathoniens n'avaient pas chaud, les conditions météorologiques étaient idéales. D'autant que le parcours était animé soit par le public, avec des pancartes sympas, soit par de la musique.

Des pancartes pour du courage

Dans les rues, il y avait des supporters aussi vaillants que les coureurs. Être un dimanche matin à 8h30 sur un trottoir à l'ombre par une petite dizaine de degrés, ça se souligne. Des proches qui ont même pensé aux pancartes.

Pour rendre la côte plus abordable © Radio France - Laurette Puaud

Des affiches pour donner du baume au cœur © Radio France - Laurette Puaud

Un collage presque poétique © Radio France - Laurette Puaud

Un marathon en musique

Des groupes de musique, et un DJ, étaient positionnés à plusieurs endroits de la course. De quoi motiver un peu les troupes, surtout lorsqu'un des groupes s'écrit "on joue mieux si vous courrez plus vite !"

Le rond-point Saint-Sauveur était plus "jazzy".

"Joub", un artiste Lyonnais, sur la place de la Liberté. Un DJ vélo. Il met des instruments sur son vélo et mixe. Un passage avec plus de basses, "je remarque qu'ils courent un peu plus vite après".

