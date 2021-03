EN IMAGES - Quelques militants rassemblés à Bordeaux contre la précarité des jeunes

Leur appel à la mobilisation laissait penser à une grande mobilisation de la jeunesse girondine. Mais l'affluence était loin d'être au rendez-vous, place de la Victoire à la mi-journée. A peine 100 personnes, pour la très grande majorité des militants des 13 partis politiques et des associations ayant lancé l'appel.

"On ne peut pas expliquer aux gens comment ils doivent s'en sortir quand on ne vit pas leur situation", dénonce Baptiste, un des meneurs de la manifestation, étudiant en première année de biologie et t-shirt de la Fédération syndicale étudiante (FSE) sur le dos. Lui réclame un vrai retour en présentiel à l'Université une pérennisation des repas Crous à un euro, des bourses réhaussées et une exonération des loyers du Crous pour les étudiants qui ont quitté leur logement avant la pandémie.

Un atelier "traverser la rue pour trouver du travail"

Sur place, après une cérémonie d'enterrement du service public de l'éducation, avec marche funèbre et faux cercueil, les discours des organisateurs se sont multipliés, avec une sono aléatoire. De quoi faire partir les rares jeunes curieux qui s'étaient rassemblés. Ils ont donc raté l'atelier "trouver du travail en traversant la rue", pique adressée à Emmanuel Macron, qui avait tenu ces propos en décembre 2018.

Yann, 20 ans, de l'association 11e Thèse et du NPA, explique le manque d'affluence par le fait que "beaucoup d'étudiants ne soient pas en ville à cause du distanciel. Depuis novembre, on a des difficultés pour être en contact avec les étudiants au jour le jour. On a organisé d'autres trucs, comme le repas contre la précarité... Ca ne sera pas non plus la dernière mobilisation", promet-il.