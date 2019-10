EN IMAGES - Qui sont les militants d'Extinction Rebellion place du Châtelet ?

Ils viennent d'un peu partout en France et ont transformé la place du Châtelet en un véritable campement. Depuis lundi, les militants du collectif Extinction Rebellion occupent et bloquent les rues débouchant sur la place ainsi que le Pont au Change. Cette action illégale est caractéristique de leur mode opératoire : la désobéissance civile, sans violence. Sous le regard des policiers déployés autour de la zone, ils interpellent les passants, les invitant à les rejoindre.

Malgré l'ambiance festive et bonne enfant, les préoccupations des militants sont graves. Ils comptent tenir au moins jusqu'à la fin de la semaine, pour pousser le gouvernement à prendre différentes mesures de lutte contre le changement climatique.

J'ai rejoint Extinction Rebellion en avril, quand ça a commencé. C'est une prise de conscience très récente pour moi. J'ai un bébé de 18 mois et je me dis qu'il faut que je fasse des choses, que je puisse lui dire quand il sera plus grand que j'ai essayé de faire des choses à mon humble niveau.

Clarisse mène ses premières actions avec Extinction Rebellion :

Ces questions, je pense qu'il faut que tout le monde s'en saisisse ! Pour moi il n'est pas question d'être ailleurs. L'activisme et la désobéissance me paraissent légitime si on veut réussir à préserver ce qui reste de notre monde, parce qu'on ne nous écoute pas, rien ne change et les choses empirent !