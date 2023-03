EN IMAGES - Ras-le-bol des poubelles qui débordent à Sète

Des cagettes plastiques, des cartons non pliés et des restes de moules : on trouve de tout dans les poubelles d'ordures ménagères à l'angle des rues Lazare Carnot et Maurice Clavel à Sète. "Et encore, on a connu pire : des sacs poubelles tout autour des bacs" déplore Jean-Pierre Robin, un riverain et syndic d'un immeuble de la rue Lazare Carnot.

Depuis la rénovation du quai Léopold Suquet, c'est là que sont les seuls containers accessibles aux riverains et aux restaurateurs du quartier. Sauf que quatre bacs jaunes et quatre bacs d'ordures ménagères pour autant de personnes, ce n'est pas suffisant.

"J'ai la sensation que ces problèmes ne comptent pas ici" - Jean-Pierre Robin, un riverain

Les poubelles débordent rapidement et le tri n'est pas respecté. C'est ce que dénonce Jean-Pierre Robin, un riverain. "Il y a des villes où jamais on ne pourrait faire ça. Ici, j'ai la sensation que ces problèmes ne comptent pas" dénonce le retraité de 73 ans. Il a créé une pétition papier signée par quelques voisins.

Les bacs gris d'ordures ménagères sont remplis avec du carton et du plastique qui devrait aller dans les bacs jaunes. - Jean-Pierre Robin

Le problème, selon lui, c'est que les restaurateurs du quai Léopold Suquet jettent leur déchets dans ces bacs sans forcément faire attention au tri sélectif. "Je peux comprendre que ce ne soit pas agréable d'avoir sous ses fenêtres les poubelles qui débordent et le jus des moules" reconnait Alexandre Couture, gérant de l'Alexandre Café à Sète. Mais "il faut bien qu'on jette nos déchets quelque part" se dédouane le commerçant. Il est tout de même compréhensif et va demander à l'agglopôle de Sète d'avoir un container personnel pour ne plus encombrer les collectifs.

Une solution envisagée par le président de Sète Agglopôle Méditerranée, François Commeinhes, pour ceux qui ont la place de stocker les bacs dans leurs locaux. Toujours est-il qu'un travail est mené sur la question et que "des agents formés sur la questions vont venir sensibiliser les commerçants sur la question du tri sélectif" promet François Commeinhes.

Une réponse qui laisse sceptique le riverain Jean-Pierre Robin. Il ne pense pas que cela va régler le soucis de déchets trop importants dans les bacs et craint même que "le problème s'aggrave avec l'arrivée des touristes dans les restaurants cet été."

