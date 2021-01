EN IMAGES - Rassemblement de l'association L214 à Orléans contre l'élevage intensif

Des militants de l'association L214 se réunissent dans une trentaine de villes françaises ce samedi, notamment à Orléans. Depuis 14h30, ils sont une dizaine, Place Albert 1er, devant le centre commercial Place d'Arc, pour réclamer "une sortie de l'élevage intensif" qui, selon eux, favorise l'émergence de futures pandémies.

Raphäel Legros, responsable de l'antenne locale de l'association, estime qu'il faut se pencher sur les "causes" des crises sanitaires, comme celle du Covid-19 que nous vivons actuellement, plutôt que d'en "subir ses conséquences".

Une des causes, c'est l'élevage intensif, en raison de la promiscuité dans les bâtiments. Les animaux sont enfermés dans des lieux clos, sans accès à la lumière du jour. Ces animaux sont très proches génétiquement, donc si un virus ou une bactérie circule, il contamine tous les animaux. Et ces bactéries et virus sont transmissibles à l'Homme.