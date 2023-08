PHOTOS - Record de fréquentation à Grasse, pour le 10e mondial parfumé de boules carrées

Grasse accueillait la 10e édition du mondial parfumé de boules carrées ce dimanche. Dans les ruelles et devant la cathédrale, 483 participants pour 161 triplettes se sont prêtés au jeu des boules carrées : la pétanque version cubique, et donc plus capricieuse.

La boule carrée, c'est encore plus rigolo dans les escaliers ! © Radio France - Sophie Allemand Les boules carrées, la pétanque version cubique, ont envahi le centre historique de Grasse ce dimanche 6 août ! La Place du Petit Puy a accueilli le 10e mondial parfumé des boules carrées, dans le cadre de la fête du Jasmin. Une édition qui a battu le record de fréquentation : il y avait 161 triplettes, 483 participants. Une centaine de plus que l'an dernier : ça a donc tiré jusqu'à tard dans la nuit, jusqu'à la finale devant la cathédrale. ⓘ Publicité loading La boule carrée, ça se joue en triplette, deux par personne. Ce sont les mêmes règles que la pétanque avec un cochonnet et des boules, mais cubiques. L'avantage, c'est qu'on peut y jouer partout, dans les escaliers, sur les trottoirs ! Les boules sont faites en bois, c'est assez difficile à fabriquer. Ce sont des menuisiers de Grasse qui fournissent ces boules carrées, qui ont une durée de vie de dix ans. Tout le monde peut jouer, dans la bonne humeur © Radio France - Sophie Allemand Du monde dans le centre historique de Grasse pour tirer la boule carrée © Radio France - Sophie Allemand La triplette "les chaussettes jaunes" remettait son titre en jeu Trois champions remettaient leur titre en jeu : Christine, Claude et Didier. Ces Grassois sont les membres de la triplette "les chaussettes jaunes", de l'association du même nom. loading À lire aussi Et si à la place de la pétanque, on jouait aux boules carrées à Grasse ? L'équipe des chaussettes jaunes à perdu son titre à l'issue de cette journée. Félicitations aux Majensteph, Marie, Jean et Stéphane, qui ont remporté la finale face à l'équipe des cigales. Le maire de Grasse, Jérôme Viaud, a félicité les champions de cette édition sur les réseaux sociaux : Le mondial des boules carrées se déroule depuis dix ans, c'est gratuit, organisé par le service des sports de la ville de Grasse. Chaque participant a gagné un parfum millésimé aux notes d'amande et de madeleine.