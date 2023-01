EN IMAGES - Réforme des retraites : 2.000 manifestants revendiqués à Bastia, 3.000 à Ajaccio

CFDT, CFE-CGC, CFDT, FO, STC, FSU et UNSA ont défilé sous la même bannière ce jeudi 19 janvier en Corse contre la réforme des retraites. À Ajaccio et à Bastia, les cortèges se sont donné rendez-vous à 10 heures. Selon les manifestants, 2.000 personnes se sont rassemblées à Bastia (1.300 selon la police) et 3.000 à Ajaccio (1.700 selon la police).

Un premier tour de force satisfaisant pour les manifestants en Corse-du-Sud comme en Haute-Corse, qui saluent l'union syndicale qui entoure cette lutte contre le projet de réforme du gouvernement de reculer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans

À Bastia, les manifestants ont défilé du Palais de Justice à la Préfecture dans le froid et sous une pluie verglaçante © Radio France - Christophe Giudicelli

Selon les manifestants, 3.000 personnes étaient réunies à Ajaccio contre la réforme des retraites, 1.700 selon la police © Radio France - Clémence Gourdon Negrini