EN IMAGES - Réforme des retraites : des violences éclatent en marge de la manifestation à Nantes

Acte 7 ce samedi 11 mars 2023 de la mobilisation contre la réforme des retraites. À Nantes, le départ était donné à 14 heures au Miroir d'eau, devant le château des ducs de Bretagne. Selon les syndicats, 25.000 personnes ont manifesté ce samedi 11 mars à Nantes, 13.000 selon la police. C'est l'une des plus faibles mobilisations depuis le début du mouvement de grève contre la réforme des retraites.

C'est la deuxième manifestation un samedi, et par précaution, la préfecture a interdit l'usage de feux d'artifices à Nantes et dans toutes les communes de la métropole de 10 heures à 20 heures (hormis usage professionnel). Pourtant, des violences ont éclaté en fin de manifestation, en marge du cortège, avec des heurts entre CRS et certains manifestants.

De nombreux manifestants avaient prévu des masques pour se protéger du gaz lacrymogène © Radio France - Léonie Cornet

Il semblerait que beaucoup s'y attendaient, voire s'y préparaient. Ils sont nombreux à porter des masques sur le visage, ou à se couvrir le nez avec des écharpes pour se protéger des tirs de gaz lacrymogènes. C'est le cas de Roger, retraité : "Macron l'a bien cherché, réagit-il. Il ne comprend rien, et j'ai l'impression qu'il faut qu'on en arrive là pour qu'il comprenne."

Les manifestants marchent contre le report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans © Radio France - Léonie Cornet

Quelques poubelles sont renversées et incendiées au cours des 50 otages, là où les premières violences ont éclaté. Plusieurs CRS sont visés par des projectiles, qui ripostent avec des gaz lacrymogènes.

11 interpellations en marge de la manifestation

11 personnes ont été interpellées en marge de la manifestation à Nantes ce samedi 11 mars 2023 contre la réforme des retraites. Un adolescent de 15 ans a d'abord été arrêté par la police avec un sac contenant deux bouteilles d'essence, un couteau, un morceau de résine de cannabis et des outils. Cinq personnes ont été placées en garde à vue ce samedi pour violences envers les forces de l'ordre.

Malgré ces incidents, la grande majorité des participants à la manifestation ont marché dans le calme, dans une ambiance bon-enfant. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce mercredi 15 mars à l'appel de l'intersyndicale dès 10h30.

Quelques poubelles sont incendiées au cours des 50 otages, à Nantes, en marge de la manifestation © Radio France - Léonie Cornet

Les précédentes mobilisations à Nantes

19 janvier : 25.000 manifestants à Nantes selon la police, 50.000 selon les syndicats

31 janvier : 28.000 manifestants à Nantes selon la police, 65.000 selon les syndicats

7 février : 20.000 manifestants à Nantes selon la police, 45.000 selon les syndicats

11 février : 20.000 manifestants à Nantes selon la police, 70.000 selon les syndicats

16 février : 10.000 manifestants à Nantes selon les syndicats

7 mars : 30.000 manifestants à Nantes selon la police, 75.000 selon les syndicats

