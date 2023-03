EN IMAGES - Réforme des retraites : la jeunesse dans la rue à Limoges après le rejet des motions de censure

"On est là", "Macron t'es foutu, la jeunesse est dans la rue"... La jeunesse s'est mobilisée ce lundi soir à Limoges après le rejet des motions de censure par les députés à l'Assemblée Nationale. Environ 200 personnes, essentiellement des étudiants notamment de la fac de lettres, bloquée jusqu'à lundi prochain, ont défilé au son des casseroles contre la réforme des retraites. Comme jeudi dernier, à l'annonce de l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution.

Les jeunes sont de plus en plus mobilisés au fil des jours sur la question de la réforme des retraites, "c'était très difficile au début" reconnaît un lycéen croisé dans le cortège, "mais je pense qu'ils sont plus mobilisés sur la question du 49.3, on a l'impression que ça nous touche plus parce que c'est considéré comme anti-démocratique, anti-social et qui n'écoute pas le peuple". Pour Kyara et Marie, étudiantes à la fac de lettres, "les étudiants étaient perplexes sur le fait qu'on entende leur voix, mais là clairement on nous écoute, on est là en force et on n'arrêtera pas".

"Aucune lutte sociale ne peut aboutir si la jeunesse n'est pas dans la rue" - Gabrielle, étudiante

*"C'est une succession de choses qui s'empilent "*résume Gabrielle, mégaphone à la main, "dans le même temps il y a eu le refus du repas à 1 euro et ils s'attendent juste à ce qu'on ne réagisse pas. Mais en fait si, la jeunesse va réagir. Aucune lutte sociale ne peut aboutir si la jeunesse n'est pas dans la rue."

Le rendez-vous avait été donné devant la mairie, à 20h. Le cortège a d'abord bloqué le carrefour devant l'Hôtel de Ville avant un tour de ville via la Préfecture et la place Denis Dussoubs avant de regagner la mairie. A priori, il n'y a pas eu d'incidents majeurs, mais des poubelles ont été renversées tout au long du parcours et certaines incendiées pour gêner la circulation.

Le cortège a d'abord bloqué le carrefour devant l'Hôtel de Ville avant un tour de ville © Radio France - Valérie Mosnier

Plusieurs policiers ont été positionnés devant la préfecture de Haute-Vienne © Radio France - Valérie Mosnier

Les manifestants sont restés quelques minutes devant la préfecture avant de se diriger vers la place Denis Dussoubs © Radio France - Valérie Mosnier