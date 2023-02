EN IMAGES - Réforme des retraites : une mobilisation en hausse à Nantes pour l'acte quatre

Une marée humaine devant le château des Ducs de Bretagne. Selon les premiers chiffres des syndicats, 70.000 personnes ont défilé ce samedi 11 février 2023 dans les rues de Nantes pour l'acte quatre de la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est plus que les précédentes manifestations.

Denis (à gauche) et Gaëtan (à droite) se sont donné rendez-vous devant le château des Ducs de Bretagne à Nantes © Radio France - Léonie Cornet

Pour rappel, ils étaient entre 20 et 45.000 manifestants pour l'acte 3 le 7 février, entre 28 et 65.000 pour l'acte 2 le 31 janvier et entre 25 et 50.000 pour l'acte 1 le 19 janvier. C'est aussi la première journée de grève un samedi, ce qui pourrait expliquer cette forte mobilisation.

Des enfants ce sont joint au cortège, ici portant une affiche "petit président, petites retraites" © Radio France - Léonie Cornet

En baisse à Saint-Nazaire, en hausse à Ancenis et Châteaubriant

15.000 personnes ont défilé ce samedi matin à Saint-Nazaire selon l'intersyndicale, 9.000 selon la police. Une manifestation en baisse par rapport aux précédentes mobilisations. La grève a également été suivie dans les villes moyennes, notamment à Ancenis, où entre 4.000 (selon les gendarmes) et 6.300 personnes (selon les syndicats) se sont rassemblées ce samedi 11 février, des chiffres en hausse par rapport aux précédents cortèges. Même chose à Châteaubriant : entre 1.600 (selon les gendarmes) et 2.000 personnes (selon les syndicats) ont défilé ce samedi, il y avait 1.200 personnes pour la précédente mobilisation.

Pour la Vendée, la nombre de participants aux rassemblements est en hausse, avec 1.100 personnes à Fontenay-le-Compte selon les gendarmes, un millier à Challans. 7.500 personnes se sont déplacées à la Roche-sur-Yon selon la police, 12.000 selon les syndicats. 760 manifestants étaient rassemblés aux Sables-d'Olonne selon les policiers.

Une nouvelle journée de mobilisation nationale est d'ores et déjà prévue le 16 février, une autre le 7 mars.