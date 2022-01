EN IMAGES - Regain de mobilisation contre le pass sanitaire à Saint-Étienne après les propos d'Emmanuel Macron

"Les non vaccinés, j'ai très envie de les emmerder" déclarait Emmanuel Macron le 5 janvier. Manifestement, les anti-pass stéphanois le lui rendent bien : 500 personnes selon la police, et 800 selon les organisateurs, ont défilé samedi 8 janvier, soit entre le double et le triple que le mois dernier.