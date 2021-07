EN IMAGES- Reims : des enfants d'Orgeval imaginent leur quartier de demain

Si l'opération consistait à promouvoir la créativité, le travail en équipe, la prise d'initiative, c'est gagné ! Toute la semaine, avec enthousiasme, huit enfants de dix ans ont travaillé ensemble, pour imaginer ce qui pourrait améliorer la vie des habitants du quartier Orgeval de Reims. Ils ont formé deux groupes, travaillé et listé toutes leurs idées. Puis des idées, ils sont passés aux projets en réalisant des maquettes. Elles ont été présentées ce jeudi 22 juillet à la CCI de Reims aux représentants de la Ville de Reims et de l'association Entreprendre pour Apprendre Grand Est, en présence du sous-préfet de Reims, Jacques Lucbereilh.

Claudia dix ans " on a mis des transats, des buissons, une balançoire et une fontaine à eau"

Le projet de Claudia et ses amis entend donner de la vie à un terrain existant derrière la Maison de Quartier, mais un terrain vide. "On a imaginé y mettre un terrain de foot, une table pour déjeuner, des transats pour se reposer, des buissons et une fontaine à eau pour se rafraîchir" explique Claudia. Un projet baptisé "Coeur sur la main rend les gens meilleurs". Tout est fait maison sur la maquette réalisée avec créativité.

Le projet "Coeur sur la main rend les gens meilleurs" © Radio France - Sylvie Bassal

Naila, dix ans " un cinéma, un parking et une salle de jeux vidéo"

Pour Naila, le projet est un peu différent " une salle pour les jeux vidéo, un coin pour jouer au basket, on aimerait une salle de cinéma, avec un parking à côté," pour un projet baptisé "le changement c'est maintenant"!

Le changement c'est maintenant explique Naila © Radio France - Sylvie Bassal

Les deux équipes réunies pour la photo - Maison de quartier Orgeval © Radio France - Sylvie Bassal

Quatre jours pour entreprendre, 15 minutes pour convaincre . les enfants espèrent que les adultes et les élus tiendront compte de leurs propositions, à l'avenir, pour améliorer la vie des habitants du quartier Orgeval. En tout cas, ils y ont mis tout leur coeur.