EN IMAGES - Reims : près de 2.000 manifestants contre le pass sanitaire

Ils ont crié "Non!" au pass sanitaire, à la vaccination obligatoire des soignants et/ou à la vaccination tout court. Près de 2.000 manifestants se sont mobilisés à Reims (Marne) à ce samedi après-midi, contre la politique sanitaire du Gouvernement et d'Emmanuel Macron. Le cortège s'est élancé dès 14h depuis la mairie avant de parcourir sans encombre le centre-ville.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mobilisation légèrement plus forte que la semaine dernière dans la cité des sacres. Les arguments entendus dans le cortège n'ont pas changé : atteinte à la liberté, manque de recul sur le vaccin, profit pour les laboratoires pharmaceutiques etc. Seule différence depuis samedi dernier, l'adoption du projet de loi sanitaire par l'Assemblée Nationale, malgré les voix élevées au sein de l'opposition et la contestation dans plusieurs villes françaises.

Pour Déborah, infirmière à Reims : "on a tous pris ça très mal parce qu'on a montré notre mécontentement, on nous a entendu mais on ne nous écoute pas. On ne comprend pas pourquoi on nous impose quelque chose surtout que nous, soignants, on n'est pas contre les vaccins, on a des vaccins obligatoires ! Mais là on n'a pas assez de recul, on est contre ça pour la plupart et contre le fait qu'il soit imposé pour avoir le droit à une certaine liberté."

Le cortège passe devant un cinéma dans lequel le pass sanitaire est en vigueur depuis cette semaine. © Radio France - Stéphane Maggiolini

Anne-Marie a 71 ans, elle brandit une pancarte adressée au ministre de la Santé : "c'est rare mais là je viens manifester ! Répondre à monsieur Véran qui dit que nous ne sommes pas en dictature parce qu'on peut manifester."

La pancarte d'Anne-Marie, 71 ans, destinée à Olivier Véran. © Radio France - Stéphane Maggiolini

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une étoile qui choque

La semaine dernière, comme ailleurs en France, le cortège rémois avait fait polémique par la présence de symboles comparant la Shoah et la vaccination : des étoiles jaunes et des photos de camps d'extermination. Depuis, les manifestants insistent, dans leur immense majorité, pour dénoncer ceux qui s'affichent avec de telles références.

Ce samedi à Reims, un étudiant de 25 ans tient la seule étoile jaune du cortège : "c'est pour choquer", dit-il derrière sa pancarte sur laquelle on peut lire "ça a commencé comme ça." Le jeune homme se défend et explique sa démarche : "je ne suis pas antisémite ! Je fais ça pour que les gens ouvrent les yeux, là c'est déjà une dictature qui commence." Alors qu'il parle à notre micro, d'autres manifestants viennent l'interrompre et lui demandent de ne pas mette ce symbole : "il blesse ! Je comprends ton inquiétude mais j'ai des membres de ma famille qui l'ont porté et ça me fait mal", dit l'un d'entre-eux.

Une pancarte avec une étoile jaune, tenue par un rémois devant l'hôtel de ville, en marge de la manifestation anti pass sanitaire, ce samedi. © Radio France - Stéphane Maggiolini

En fin de manifestation, le cortège a quitté son itinéraire pour rejoindre l'entrée de l'autoroute urbaine de Reims. Les forces de l'ordre ont bloqué la circulation et plusieurs dizaines de voitures durant une vingtaine de minutes avant le départ des manifestants.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le trafic a aussi été perturbé sur la rocade de Charleville-Mézières (Ardennes) où une manifestation s'est également tenue avec 200 personnes.