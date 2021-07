EN IMAGES - Reims renoue avec la marche des fiertés, 14 ans après sa dernière édition

Pour la première fois depuis 2007, une marche des fiertés est organisée à Reims (Marne), ce samedi après-midi. Près de 400 personnes défilent dans la rue pour les droits des personnes LGBT+ et pour dénoncer les violences homophobes et transphobes.

Les rues sont arc-en-ciel ce samedi après-midi à Reims et la pluie n'y est pour rien. Une marche des fiertés se déroule entre le square Colbert et le parc Léo Lagrange, marche à l'initiative de plusieurs organisations LGBT, Nous Toutes 51 et Aides. Près de 400 personnes sont mobilisées pour fêter le retour de la gay pride rémoise, 14 ans après sa dernière édition, en 2007.

Dans le cortège, une immense majorité de jeunes venus défendre les droits des personnes trans, bi, gay et lesbiennes. Certains manifestants ont dénoncé le récent projet de loi autorisant la PMA en France, celui-ci autorise la Procréation Médialement Assistée "à toutes et non à tous", regrettent quelques rémois interrogés, en soulignant tout de même une avancée.

Paula dans toutes les têtes

Avec cette marche, les organisateurs veulent, avant tout, rendre hommage à Paula, femme trans assassinée en avril dernier à Reims en raison de son orientation sexuelle. Plus globalement ce sont toutes les violences à l'égard des personnes LGBT+ qui sont dénoncées ce samedi dans la cité des sacres. La député de la Marne, Aina Kuric s'est également jointe aux manifestants pour apporter le soutien du parlement aux causes défendues lors de cette marche des fiertés.

