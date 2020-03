EN IMAGES - Rennes et alentours : premier jour de confinement, des rues (heureusement) plutôt désertes

Le chantier de l'avenue Jean Janvier déserté :

Pas un chat avenue Jean Janvier ce mardi 17 mars © Radio France - Laetitia Cherbonnel

Personne quartier Sud-Gare, sur le Boulevard Jacques Cartier :

Le croisement entre le Boulevard Jacques Cartier et la rue Corentin Carré © Radio France - François Rauzy

Portion du Boulevard Jacques Cartier au croisement avec la rue de Châtillon © Radio France - François Rauzy

Rue Paul-Bert ? Personne non plus.

La rue Paul Bert ce mardi 17 mars © Radio France - Nina Valette

Cet internaute est passé par le centre-ville ce mardi 17 mars, et n'a pas croisé non plus âme qui vive.

A Laillé, les rues sont également désertées :