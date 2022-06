Le "relais motards calmos" sur l'aire du Village Catalan a rouvert avant le grand prix de Catalogne

Plusieurs milliers de fans de Moto GP se retrouvent à partir de ce vendredi à Barcelone pour le Grand Prix de Catalogne. Les spectateurs peuvent de nouveau y assister, pour la première fois depuis la pandémie de Covid-19. Dans le public de nombreux motards venus de toute la France. Pour leur permettre de se reposer avant de passer la frontière espagnole, la Fédération française des Motards en Colère a remis en place son "relais calmos".

Plus de 600 motards ont fait une halte ce vendredi sur l'aire du Village Catalan. © Radio France - Thomas Vichard

"On installe suffisamment d'accessoires pour qu'ils puissent se désaltérer avec de l'eau et du café, un petit stand mécanique s'il y a des problèmes de graissages de chaînes par exemple. On met aussi en place de quoi nettoyer les visières. Et puis, les motards qui sont fatigués peuvent aussi se reposer sur des poufs", explique Xavier Chaubet, membre des Motards en Colère et responsable du "relais calmos".

"J'avais des bornes depuis 10 bornes, donc là je suis bien", rigole Marc (au premier plan) sur les poufs mis à disposition au"relais calmos". © Radio France - Thomas Vichard

La Fédération des Motards en Colère met à disposition de quoi nettoyer les visières des casques des pilotes. © Radio France - Thomas Vichard

Le dispositif sera de nouveau mis en place ce dimanche soir après le grand prix, cette fois dans le sens des retours, toujours sur l'aire du Village Catalan.