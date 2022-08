EN IMAGES. Retour en Ukraine : le bus de réfugiés parti de Charente-Maritime est bien arrivé

Une vingtaine d'Ukrainiens, accueillis en Charente-Maritime depuis six mois, avaient pris la décision de rentrer chez eux, malgré la guerre qui continue. Après un long trajet, mamans et enfants ont pu retrouver leur famille restée sur place, à Lviv. Un moment chargé en émotions.

Ils ne s'étaient pas pris dans les bras depuis près de six mois. Six mois sans voir leur papa, grand-père, mari, compagnon. Avec la guerre en Ukraine, beaucoup de mamans ont décidé de fuir avec leurs enfants, sans les hommes, contraints de rester sur place à cause du conflit. Des familles découpées d'un bout à l'autre de l'Europe. Certains de ces réfugiés ont été accueillis en Charente-Maritime, à Ste-Soulle notamment. Mais dernièrement, après six mois passés en France, une vingtaine d'entre eux ont décidé de faire le trajet inverse. Après un long périple, ils sont bien arrivés.

C'est un grand bonheur de les voir se jeter dans les bras de leur papa

Il a fallu attendre de parcourir les plus de 2300 km qui séparent les deux pays. Un trajet de près de 24h, rallongé par quelques pannes. Mais à l'arrivée, juste à la descente, leurs proches étaient là, les attendaient. Valises encore dans les mains, parents et enfants, maris et femmes se sont enlacés, comme en témoignent les photos publiées par l'association Charente-Maritime Ukraine, à l'origine du convoi. Sa figure de proue, Adeline Robillard, en était très émue, même à distance : "C'est un grand bonheur de les voir sourire, de voir les petites se jeter dans les bras de leur papa."

La plupart des personnes reparties sont des employées d'état, que l'Ukraine a rappelé au pays pour renouveler leurs contrats de fonctionnaires. Elles resteront sûrement en contact avec les familles de Charente-Maritime qui les ont hébergées, certaines pendant plusieurs mois. D'autres ont choisi de rester, et sont toujours à Ste-Soulle ou dans l'agglomération de La Rochelle. Ils commencent à s'installer, avec leur propre logement, un travail.

Les réfugiés repartis résident à Lviv, une ville de l'est de l'Ukraine, relativement épargnée par la guerre. Ces dernières semaines, les combats se poursuivent plus à l'ouest du pays.