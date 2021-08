EN IMAGES. Retour sur la sixième mobilisation contre le pass sanitaire à Orléans

C'est la sixième fois qu'ils descendent dans la rue pour protester contre le pass sanitaire à Orléans, et ce ne sera pas la dernière. Le rendez-vous est déjà donné pour samedi prochain, même heure (14h30), même lieu (place de la République, à Orléans).

Pour ce nouvel après-midi de mobilisation, 1.200 personnes ont défilé dans les rues d'Orléans, 3.500 selon la CGT, l'un des organisateurs du rassemblement. C'est presque autant que la semaine précédente.

Dans le cortège orléanais, les manifestants toujours aussi nombreux s'opposent au pass sanitaire qu'ils estiment être une entrave à leurs libertés © Radio France - Cécile Da Costa

Dans le cortège, les revendications sont les mêmes. "Non au pass sanitaire", "liberté", clament les manifestants au rythme des applaudissements et percussions. Mais ce samedi, au milieu des pancartes, banderoles et drapeaux de syndicats et partis politique, des manifestants "apartisans" se sont regroupés derrière une bannière.

Une manifestation dans la manifestation

L'initiative est lancée par un groupe d'amis pour la première fois depuis la mobilisation orléanaise. Au début de la manifestation, le concept est expliqué dans un micro pour que les manifestants puisse rejoindre le groupe s'ils le souhaitent.

Sarah est l'une des organisatrices de cette initiative, qu'elle a lancée après avoir manifesté dans d'autres villes de France."J'ai constaté que le cortège était très différent à Orléans, puisqu'il y a beaucoup de drapeaux partisans ici", explique la manifestante. "Ils ont tout a fait le droit d'exprimer leurs croyances en toute liberté mais en en parlant avec d'autres personnes, on a constaté que c'était compliqué pour plein de gens de défiler sous ces drapeaux là car ce n'est pas dans leur conviction."

Pour Sarah, l'une des organisatrices, il ne s'agit pas de "s'opposer aux organisations présentes", mais "d'offrir à ceux qui le souhaitent" la possibilité de défiler en tant que simple "citoyen". © Radio France - Cécile Da Costa

C'est une bataille citoyenne - Laurence, aide-soignante

Le but est donc de permettre aux manifestants qui le souhaitent de défiler sans être rattachés à un syndicat ou parti politique. "Nous voulons rappeler que ce mouvement contre le pass sanitaire est avant tout apartisan", ajoute Sarah. Et l'initiative plaît beaucoup à Laurence, aide-soignante Loirétaine qui marche derrière la bannière. "Je suis habituellement syndiquée, mais là il s'agit d'une question sanitaire, c'est une bataille citoyenne et il ne faut pas tout mélanger", explique-t-elle.

Nicolas, l'un des organisateurs de l'initiative "apartisane" assure l'encadrement du groupe © Radio France - Cécile Da Costa

Nicolas, lui, porte sur son t-shirt et son sac à dos un dossard "protection citoyenne", il assure l'encadrement de ce groupe de manifestants. Il précise que cette manifestation dans la manifestation a été déclarée en préfecture. "Pour que plus de gens puissent s'y retrouver, on a déclarer le rassemblement", explique le manifestant, lui aussi à l'origine de l'initiative. "L'objectif c'est aussi d'éviter que les personnes qui ne se reconnaissent pas derrière les drapeaux et banderoles ne viennent plus", ajoute-t-il.