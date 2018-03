EN IMAGES - Retour sur Toutes en moto à Vichy, pour lutter pour les droits des femmes

Par Mickaël Chailloux, France Bleu Pays d'Auvergne

Ce dimanche, 400 motards et motardes se sont rassemblés à Vichy, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Au programme : de nombreuses animations, concerts et démonstrations de self défense.