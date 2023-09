EN IMAGES - Revivez la Coupe du monde BMX à Sarrians

Sarrians a vibré dimanche 24 septembre pour la 6e manche de la Coupe du monde. Un soulagement pour les pilotes, le public et les bénévoles après l'annulation des courses du samedi à cause du vent . Quelques 10.000 personnes ont garni les tribunes pour soutenir la grande délégations françaises. "On a montré au monde entier que le Vaucluse, le sud de la France et le pays étions capables d'organiser une telle compétition. Nous avons un savoir faire. Mais je pense qu'il faudrait qu'on se le dise plus", analyse Stéphane Garcia, le président du club de BMX de Sarrians.

Une belle Marseillaise a été entonnée en fin de journée lors de podiums pour féliciter le trio tricolore dans la catégorie élite : Joris Daudet, le vainqueur, Sylvain André et Jérémy Rencurel. La petite déception du week-end a été pour les récents champions du monde vauclusiens : Romain Mahieu et Tessa Martinez (moins de 23 ans). Ils ont été éliminés respectivement en quart de finale et demi-finale.