EN IMAGES - revivez la foire aux fromages de Laruns

Cette édition 2023 de la foire aux fromages de Laruns a encore été un gros succès en ces derniers jours de septembre. Comme l'an dernier**, entre 15 et 20.000 personnes ont profité du beau temps** et de la chaleur pour venir déguster les fromages d'estive et de printemps ossalois. Plus de 1.200 fromages étaient exposés. Les rues pleines ont été animées par les chanteurs béarnais qui ont offert un spectacle béarnais traditionnel aux gourmands.

ⓘ Publicité

Des centaines de fromages étaient stockés sous les arches sur la place du village. © Radio France - Fanny Narvarte