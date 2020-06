En images: revivez la journée de mobilisation des soignants à Perpignan

Répondant à l'appel national de mobilisation en faveur du personnel soignant, plusieurs centaines de personnes se sont rendues sur la place Catalogne pour soutenir le système de Santé public et réclamer des augmentations générales de salaires, l'arrêt des fermetures de services, d'établissements et de lits et la mise en place d'un vaste plan de recrutement et de formation. Retour en images sur cette journée d'action .

Un "village de la Santé " éphémère s'est monté place de Catalogne © Radio France - Tanguy Bocconi

Les soignants ont jeté symboliquement des médailles fictives à la poubelle © Radio France - Tanguy Bocconi

Une haie d'honneur s'est improvisée pour le passage des soignants © Radio France - Tanguy Bocconi

Les manifestants étaient pour beaucoup masqués pour respecter les mesures sanitaires © Radio France - Tanguy Bocconi

Une partie des manifestants se sont ensuite rendus devant la préfecture © Radio France - Tanguy Bocconi