EN IMAGES - Revivez la quarantième édition de Tout Rennes Court

Des milliers de dossards, dans les rues de Rennes ce dimanche ! A l'occasion de la quarantième édition de Tout Rennes Court, cette course emblématique, annulée pour la première fois l'an passé, en raison du Covid. Ils étaient par exemples plus de 3800 à prendre le départ de la première course de 10km, remportée par Axel Gérard en 31 minutes et 10 secondes, près de 550 sur la course France Bleu Armorique - Sécurité Routière. Retour en images sur l'évènement qui a fait vivre Rennes durant toute une journée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La fanfare pour encourager les coureurs

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A l'arrivée, les traits parfois tirés, mais toujours heureux !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De vrais courageux !

André, 82 ans, a bouclé son 5 kilomètres en 32 minutes ! © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

10 kilomètres ? Presque une partie de plaisir pour Anne-Marie, 80 ans. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Des associations mobilisées

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Revivez le départ de la course France Bleu Armorique - Sécurité Routière