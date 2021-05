EN IMAGES - Revivez la réouverture des terrasses en Dordogne

France Bleu Périgord était en terrasse ce mercredi 19 mai pour cette nouvelle étape du déconfinement : magasins, restaurants, cinémas, sites touristiques... ils peuvent rouvrir sous certaines conditions. Certains sont restés fermés plus de six mois.

A l'occasion de cette nouvelle étape du déconfinement, France Bleu Périgord s'est installé en terrasse ce mercredi 19 mai pour donner la parole à tous ceux qui rouvrent. Matinale spéciale depuis le marché de Périgueux et depuis Bergerac entre 7 heures et 10 heures. Revivez en photos les meilleurs moments de cette matinale spéciale.

Premiers clients en terrasse

Josette prend son thé au citron, un rituel pour cette commerçante avant d'accueillir les premiers clients. © Radio France - Charlotte Jousserand

Caroline savoure son premier café en terrasse. Cette Pépiniériste prévoit de prendre aussi un verre ce mercredi soir à Rouffignac. © Radio France - Charlotte Jousserand

"Vendre des plats dans des bols en carton, ce n'est pas notre cœur de métier"

"On est remonté comme des pendules" déclare Éric Tydgadt, le gérant du café de la Place à Périgueux Copier

Le gérant du café de la place pourra accueillir environ 70 personnes sur sa terrasse. © Radio France - Thibault Delmarle

"On était très impatient" au Tortoni à Bergerac

La brasserie le Tortoni ouvre ce mercredi 19 mai à Bergerac, à côté du cinéma le Cyrano. Julien et Jenny Détrieux se sont rencontrés dans ce café / brasserie qu'ils ont racheté il y a quatre ans. Le Tortoni est ouvert le soir jusqu'à 20h30/21 heures.

Jenny Détrieux, co-gérante du Tortoni avec Marie-Dominique Privé Copier

Jenny et Jérôme se sont rencontrés dans ce café / brasserie avant de le racheter © Radio France - Marie-Dominique Privé

"Au Ptit Comptoir" va adapter ses horaires à Périgueux

Marianne gère le café "Au Ptit Comptoir" à l'entrée du marché de Périgueux, elle compte changer ses horaires avec le couvre-feu. Son café sera ouvert le matin jour de marché et plus tard le soir pour le temps de l'apéro. La carte d'"Au Ptit Comptoir" a été rallongé avec de nouvelles sortes de café et de boissons chaudes.

Marianne, gérante d'Au Ptit Comptoir à Périgueux a revu sa carte avant de rouvrir Copier

"Comme dit Patrick Bruel, il faut garder le fil" le préfet de la Dordogne

France Bleu Périgord a donné la parole à tous ceux qui rouvrent en ce mercredi 19 mai : restaurateurs, gérants de café, sites touristiques, magasins... © Radio France - Thibault Delmarle

Le préfet de la Dordogne rappelle qu'il faut rester prudent malgré cette nouvelle étape de déconfinement Copier

Les brocantes vont pouvoir reprendre dès ce jeudi 20 mai annonce le préfet de la Dordogne, Frédéric Périssat © Radio France - Thibault Delmarle

"ça fait du bien, on est très motivé" Quai Cyrano à Bergerac

Le Quai Cyrano rouvre également ce mercredi 19 mai à Bergerac, entre 10 heures et 19 heures pour découvrir les vins des vignerons. Cet espace est consacré au vin et au tourisme. La terrasse ouvre à partir de 17 heures.

L'espace vin et l'espace tourisme du Quai Cyrano rouvrent ce mercredi Copier

"On redevient essentiel donc c'est plutôt sympathique" André Barbé

L'ensemble des sites touristiques de la Semitour, la société qui gère pour le département huit sites touristiques, deux campings et quatre restaurants. Son directeur, André Barbé déclare que le protocole est sensiblement le même que celui de l'an dernier. Si les visites sont limitées actuellement, il n'y aura plus de jauge à partir du 30 juin.

André Barbé, directeur général de la Semitour Copier

André Barbé, directeur de la Semitour © Radio France - Nathalie Coursac

"Je n'ai qu'une hâte, le 30 juin pour avoir une liberté de travail"

Christine Maurens est la chef du restaurant La Taula à Périgueux qu'elle gère depuis plus de 15 ans. Elle n'a décidé de n'ouvrir qu'à partir du 9 juin car sa capacité d'accueil n'est que de six tables, et de 12 personnes "ce ne sont pas des conditions de travail qui me vont, je préfère rouvrir le 9 juin".

"J'ai hâte de retrouver une liberté de travail correcte" Christine Maurensn chef de la Taula Copier

Christine Maurens chef du restaurant la Taula à Périgueux © Radio France - Nathalie Coursac

Les coulisses de la matinale spéciale

Toute l'équipe de France Bleu Périgord était mobilisée pour cette journée avec Thibault Delmarle pour les photos. © Radio France - Charlotte Jousserand

France Bleu Périgord a délocalisé son studio sur la place de la Clautre, dans le restaurant la Taula à Périgueux avec Clément Baudouin à la technique. © Radio France - Thibault Delmarle