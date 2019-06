EN IMAGES - Revivez les parachutages de La Fière pour le 75e anniversaire du Débarquement

Entre les parachutages et les acrobaties aériennes de la Patrouille de France et de la Breitling Jet Team, les plus de 120.000 spectateurs réunis ce dimanche dans les marais de La Fière ont vibré pour le 75e anniversaire du Débarquement.