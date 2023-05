EN IMAGES - Roland-Garros : il y a 40 ans, Yannick Noah remportait le tournoi

Ce moment sera gravé à jamais dans les mémoires des Français. Un coup droit qui sort, le public du Central qui laisse éclater sa joie et son père qui court le prendre dans ses bras : le 5 juin 1983, lors d'un chaud dimanche après-midi sur les cours de Roland-Garros, Yannick Noah remportait la finale du tournoi face au Suédois Mats Wilander. À ce jour, Yannick Noah est le dernier joueur tricolore à avoir soulevé la Coupe des Mousquetaires. Quarante ans après, France Bleu vous fait revivre cette victoire historique pour le sport français.

Une préparation très physique

Avant s'imposer face à Wilander en finale, Yannick Noah a survolé le tournoi, notamment grâce à une prise de conscience deux mois plus tôt au tournoi de Monte-Carlo. "Il avait fait n'importe quoi, raconte son entraîneur de l'époque, Patrice Hagelauer. Il était sorti la veille d'un match et, le lendemain, on avait eu des explications. Il y a eu un changement radical d'état d'esprit chez Yannick et ça a tout de suite payé". Après le déclic, les bons résultats s'enchaînent : finale à Lisbonne, victoire à Madrid puis à Hambourg, où il bat Mats Wilander, en quarts.

Yannick Noah a préparé le tournoi 1983 de façon intense © AFP - Dominique FAGET

Pour entretenir cette bonne dynamique, le joueur et son coach conviennent d'effectuer une préparation "très axée sur le physique" pour soutenir au mieux son jeu d'attaque. "C'était le meilleur athlète du circuit, donc il fallait jouer cette carte à fond", insiste Hagelauer. Quatre à cinq heures d'entraînement le matin, puis encore deux l'après-midi, suivies de trois quarts d'heure de course, le tout à l'écart de l'agitation parisienne. Isolé dans un petit club de Seine-et-Marne pendant sa préparation, Noah passe aussi le moins de temps possible Porte d'Auteuil durant la quinzaine. "Yannick était le seul joueur métis, il y avait ses dreadlocks, le personnage qu'il représentait, rappelle l'entraîneur. Il avait beaucoup de sollicitations, donc on avait convenu de se mettre à l'écart."

Un tournoi sans encombre

Son début de tournoi se déroule sans encombre. Il bat largement le Suédois Anders Järryd au premier tour, puis le Paraguayen Víctor Pecci. Noah poursuit sa belle lancée en venant à bout de l'Américain Pat Dupre et s'impose face à l'Australien John Alexander. Sans perdre le moindre set, le natif de Sedan atteint les quarts de finale où l'attend le Tchécoslovaque Ivan Lendl, N°3 mondial. À l'issue d'une première manche remportée au tie-break, Noah semble s'envoler vers la victoire : après avoir empoché le deuxième set 6-2, il obtient deux balles de match dans le troisième, qu'il ne parvient pas à convertir.

Yannick Noah lors de son match contre Ivan Lendl lors des quarts de finale à Roland Garros le 31 mai 1983 © Getty - Daniel SIMON/Gamma-Rapho

Lendl se rebiffe, gagne la troisième manche (7-5) et le risque d'un retournement de situation guette dangereusement. Il n'en est rien, Noah expédie la quatrième manche (6-0) et élimine Lendl.

Yannick Noah élimine Ivan Lendl aux Internationaux de tennis de Roland-Garros le 31 mai 1983 © Getty - Daniel SIMON/Gamma-Rapho

Yannick Noah connaît là son petit accroc en perdant son seul set du tournoi. Mais la première vraie crainte du joueur surgit alors qu'il est pris de douleurs au dos. Heureusement, un rendez-vous avec le Pr Maigne, "sommité française des problèmes de dos", selon l'entraîneur Hagelauer, fait disparaître ce mal. "C'est le seul moment où, sur le plan physique, j'ai eu une petite frayeur", avoue l'entraîneur.

Alors qu'un duel contre le N°1 mondial Jimmy Connors devait se tenir en demie, le Français Christophe Roger-Vasselin réussit l'exploit de battre l'Américain, et affronte Noah pour une place en finale, ce qui lui "retire une épine du pied", admet Hagelauer. Roger-Vasselin n'existe pas dans ce match (6-3, 6-0, 6-0).

En demi-finale, Yannick Noah a largement battu l'autre Français Christophe Roger-Vasselin © AFP

Noah sacré

Le 5 juin 1983, Noah n'est plus qu'à une marche du sacre que toute une nation espère © AFP

Noah n'est plus qu'à une marche du sacre que toute une nation espère. La finale l'oppose à Wilander, le tenant du titre. Le soleil écrase l'enceinte de Roland-Garros. Dans la tribune et sur le cours, la tension est à son comble. Le pays attend une victoire tricolore depuis Marcel Bernard en 1946. Sur le terrain, le Français est offensif et impose son jeu au Suédois. Mats Wilander tente de maintenir le joueur français au fond du court, c'est sans compter la détermination de Noah. Dès que Wilander raccourcit sa longueur de balle, Yannick Noah monte au filet et finit le point par une volée gagnante.

Yannick Noah lors de la finale © AFP

À 17h33, le public retient son souffle. Après 2h24 de jeu, Yannick Noah lance sa deuxième balle de match, le coup droit de Wilander sort, le Français s'agenouille et le public laisse éclater sa joie. Le joueur tricolore vient de remporter Roland-Garros 6-2, 7-5, 7-6 (7/3).

Yannick Noah vient de remporter Roland-Garros © AFP - DOMINIQUE FAGET

Après une rapide main serrée au Suédois, Noah se jette dans les bras de son père, Zacharie. "C'est mon heure de gloire. C'était chez moi. Partout dans les tribunes, il y avait mes potes, ma famille, il faisait beau, j'étais pensionnaire dans ce stade, j'ai dormi dans ce stade pendant un an quand j'avais 16-17 ans, j'ai rêvé de cet endroit, de ce match, se souvient l'ancien joueur dans un entretien avec l'AFP. Ce tournoi, c'était tout pour moi et je le gagne... C'était juste parfait." Dans les gradins, les spectateurs applaudissent à tout rompre : "Les gens crachaient leur lave, le stade était en éruption", se souviennent les commentateurs Jean-Paul Loth et Hervé Duthu sur franceinfo.

Yannick Noah and Mats Wilander à la fin du match © Getty - Pool MINGAM/SIMON

Yannick Noah se jette dans les bras de son père après la victoire © AFP - DOMINIQUE FAGET

Après sa large victoire, Yannick Noah soulève, en larmes, la Coupe des Mousquetaires.

Yannick Noah soulève la Coupe des Mousquetaires © AFP - STF

Une soirée d'anthologie pour fêter la victoire

La soirée qui suit la victoire reste, pour tous ceux qui étaient présents, une soirée légendaire. La nouvelle star de Roland-Garros invite tous ses proches et les habitants du village, dans sa maison de Nainville-les-Roches (Essonne), à 40 km de la capitale. Se retrouvent au bord de la piscine, des centaines de personnes : les voisins de Yannick Noah, des chanteurs, des acteurs et des champions comme l'autre grand tennisman suédois Björn Borg ou le footballeur brésilien Paulo César. Un journaliste de l'Équipe dit même avoir croisé la comédienne Annie Girardot. Pour la musique, c'est un célèbre groupe de rock qui se charge de faire danser les foules : "Louis Bertignac, Jean-Louis Aubert et leurs compères du groupe Téléphone installent leur matos" raconte Le Parisien en 2013, à l'occasion des 30 ans de la victoire de Noah. "Il faisait chaud, chaud, chaud", se rappelle Gérard Holtz, invité par Noah au dernier moment, après son interview dans l'émission Stade 2.

L'ambiance est survoltée à l'extérieur dans la bâtisse avec pierres apparentes : "La sono crache des classiques du rock et du reggae" raconte également Le Parisien. Tous les convives sont arrivés et attendent Yannick Noah qui débarque "au sprint, [...] s’élance et saute tout habillé dans la piscine". "On a tous fini dans la piscine. À moitié nu. C’était fou. À chanter, à danser" se remémorait Gérard Holtz, il y a dix ans. "

La presse dithyrambique

Le lendemain, la presse rend largement hommage à Yannick Noah. "Noah is Beautiful" titre le journal Libération en une, "Une étoile est née" écrit L'Équipe,"Hip, hip, hip, Noah !", pouvait-on lire en une du Parisien. Dans les colonnes du quotidien, les journalistes saluent "un de ces exploits qui entrent dans la grande légende des peuples" et célèbrent Noah comme "un des héros de notre temps". Pour l'Équipe, Noah "est entré dans l'histoire" après sa victoire face à Wilander. Libération fête la "victoire superbe et sympathique" du "magnifique" Yannick Noah "qui réussit toujours à nous épater un peu plus".

Pour fêter les 40 ans de sa victoire, une fresque retraçant certains des grands moments de la vie de Yannick Noah et notamment sa victoire en 1983, a été inaugurée ce dimanche 28 mai 2023 dans l'enceinte du stade Roland-Garros en présence de quatre de ses enfants. "Ce sont des moments à moi, de joie, quand j'ai gagné le trophée, quand je chante... c'est un peu l'histoire de ma vie. Je suis honoré", a commenté l'ancien joueur, reconverti dans la musique depuis les années 90.