EN IMAGES. Sécurité et prévention avec les Affaires Maritimes de Saint-Nazaire autour du parc éolien

Pas encore trop de monde sur l'eau, surtout des pêcheurs plaisanciers, quelques jet-ski et et 3 jeunes qui font du ski nautique. Ceux-là ont dû retourner au port acheter une flamme pour leur bateau, obligatoire dans le cadre de cette activité. "Très peu de sanctions, plutôt de la prévention" explique Alice Gaillard des Affaires Maritimes. L'occasion aussi de se rôder. Car dans quelques jours, les plaisanciers seront beaucoup plus nombreux, nombreux aussi ceux qui voudront s'approcher des éoliennes en mer. "Une trentaine est installée sur 80, donc les travaux sont toujours en cours, interdiction de s'approcher à moins d'un kilomètre, c'est trop dangereux. Imaginez, si on doit opérer un sauvetage dans cette zone, entre les éoliennes et les interférences, mobiliser l'hélicoptère serait très compliqué".

Le parc éolien a positionné 24/24 un navire "chien de garde", qui interpelle les bateaux quand ils s'approchent trop près. Ceux qui ne respectent pas la législation peuvent avoir droit à une amende ou un retrait de permis côtier expliquent les Affaires Maritimes qui, sur le terrain, viennent en complément de ce navire d'EDF. Les plaisanciers pêcheurs croisés au large de La Baule et du Croisic sont tous très informés sur la question. "On ne voit pas où est le problème, on ne s'approche pas, un point c'est tout. On verra plus tard quand le parc sera terminé" expliquent ces 3 copains retraités.

Autres missions, plus classiques : contrôler les papiers du plaisancier et son matériel de sécurité à bord comme l'extincteur, les gilets de sauvetage ou les lumières étanches. Quant aux pêcheurs, les agents des Affaires Maritimes vérifient que la queue des maquereaux par exemple sont coupées. "C'est de la pêche de loisir, il est interdit de les revendre". La plupart est en règle, l'accueil est bienveillant "même si c'est toujours un peu la peur du gendarme!" dit ce plaisancier venu de Pornichet.

Les Affaires Maritimes rappellent par ailleurs qu'il ne faut surtout pas déranger les bancs de dauphins ou les groupes d'oiseaux. "Dans ces cas-là, un conseil : éteignez le moteur et profitez du spectacle!".

Extension de la réglementation de la vitesse dans toute la Baie du Pouliguen

Enfin dernière nouveauté : la réglementation de la vitesse a été étendue dans la totalité de la baie du Pouliguen à 25 noeuds pour tous les usagers de la mer entre la pointe de Penchateau jusqu'à la pointe de Chémoulin à partir du dernier week-end de juin jusqu'au premier de septembre.

Bilan : en une journée ce jeudi 16 juin, 63 embarcations et navires ont été contrôlés, 19 personnes était en situation d'infraction.

