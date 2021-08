EN IMAGES: Septième manifestation contre le pass sanitaire: 2000 personnes dans les rues de Besançon

Un peu plus de 2000 personnes ont manifesté ce samedi 28 août dans les rues de Besançon pour dire non au pass sanitaire. Ce 7e samedi de mobilisation s'est déroulé sans accrocs, seul fait notable un passage en force sur le site des Instants Gourmands place Granvelle.

Ils étaient un peu plus de 2000 à défiler ce samedi 28 août dans le centre-ville de Besançon pour dire non au pass sanitaire, un peu moins nombreux donc que la semaine dernière, mais tout aussi déterminés. La manifestation, partie de la place de la Révolution, a traversé la Boucle dans une ambiance bon enfant, avec un arrêt place du 8 Septembre, et s'est achevée devant le siège de l'Agence Régionale de Santé à la City. Comme les samedi précédents, les rues conduisant à la préfecture étaient barrés par des effectifs de police.

Le cortège s'ébranle, place de la Révolution, avec à sa tête Frédéric Vuillaume, syndicaliste FO et figure des gilets jaunes bisontins © Radio France - Christophe Mey

Une traversée en force de la place Granvelle

Il n'y a pas eu d'incident, le seul "fait d'armes" de la journée a été la traversée en force de la place Granvelle. L'occasion était trop belle: la place accueille ce week-end le salon gastronomique des Instants Gourmands, le site a été clôturé pour l'occasion et le pass sanitaire est exigé pour y pénétrer. Les manifestants se sont fait un plaisir de forcer le barrage symbolique des deux vigiles qui contrôlaient les pass, pour traverser la place, sans violence ni dégradations.

Le cortège a forcé le passage pour traverser la place Granvelle © Radio France - Alia Doukali

Parmi les mots d'ordre lancés lors des discours place du 8 Septembre, celui de soutenir les salariés qui risquent de perdre leur emploi parce qu'ils refusent le pass, notamment les soignants, en manifestant dès que nécessaire, et pas uniquement le samedi, devant les hôpitaux et les structures de santé. Le syndicaliste FO et figure bisontine des gilets jaunes Frédéric Vuillaume, en tête de cortège, a également exhorté les personnes menacées de perdre leur emploi à ne pas démissionner et à résister.

Le moment des prises de parole, place du 8 Septembre © Radio France - Christophe Mey

Les manifestants les plus déterminés ont fait durer leur action à travers un sit-in musical devant la City jusque vers 17h, en se donnant rendez-vous pour samedi prochain.

Un soldat venu d'une autre planète parmi les manifestants © Radio France - Christophe Mey

Un panneau brandi par une manifestante © Radio France - Christophe Mey

L'arrivée des manifestants devant le siège de l'ARS à la City © Radio France - Christophe Mey