EN IMAGES - Sixième mobilisation contre le pass sanitaire : près de 2.500 manifestants à Besançon

Plus de 200 manifestations ont eu lieu en France ce samedi 21 août 2021, contre les dernières décisions du gouvernement sur le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. En ce sixième week-end de mobilisation, près de 2.500 personnes ont manifesté à Besançon.

Le cortège est parti à 14h place de la Révolution, et a marché plus de deux heures dans la boucle.

L'inquiétude de certains parents à l'approche de la rentrée

À l'approche de la rentrée, on trouve de nombreux parents dans le cortège. Le pass sanitaire ne sera pas demandé dans les établissements scolaires. Néanmoins, l'Education Nationale veut vacciner le plus d'adolescents possible : la tranche des 12-17 ans.

À partir de la 5ème, si un cas de covid est déclaré, les élèves non-vaccinés devront suivre les cours à distance. Le 30 septembre, le pass sanitaire sera aussi demandé pour les 12-17 ans. Jérôme, n'est pas d'accord. Il est papa de trois adolescentes, et craint la prochaine année scolaire :

Pour les activités périscolaires en effet : la vaccination sera exigé dans les clubs de sport notamment, dès le 30 septembre pour les plus de 12 ans. Plus de la moitié des 12-17 ans ont reçu leur première injection de vaccin contre le covid en France. Dans les prochains jours, Jean-Michel Blanquer précisera le protocole sanitaire retenu pour les écoles, collèges et lycées.

