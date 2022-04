EN IMAGES - Soirée karaoké à Ahuillé pour fêter la réouverture d'un bar-restaurant dans la commune

Une soirée karaoké pour fêter un passage de témoin à Ahuillé, près de Laval : depuis 2016, des habitants se sont mobilisés pour maintenir un bar dans la commune de 1900 habitants, en attendant un repreneur pour le bar-restaurant. Le bar associatif de La Poste a ouvert ses portes il y a cinq ans avec des permanences trois fois par semaine, assurées par plusieurs habitants. Le projet, qui devait être éphémère le temps de trouver un repreneur, a finalement perdurer. Le nouveau bar-restaurant d'Ahuillé, Le Bistrot du Parvis, va ouvrir ses portes le 12 mai, alors pour célébrer l'arrivée des gérants, les habitants ont organisé ce vendredi 22 avril un moment festif pour marquer la fin d'un projet et le début d'un autre.

De nombreux habitants d'Ahuillé se sont mobilisés pendant six ans afin de maintenir un bar dans la commune. © Radio France - Julien Prouvoyeur

"C'est une aventure dont on se souviendra longtemps!"

Des habitants d'Ahuillé ont fait le pari un peu fou il y a cinq ans de monter un bar associatif dans la commune, qui était voué à disparaître le jour où la mairie trouvait un repreneur pour son bar-restaurant. À tour de rôle, ils se sont relayés dans les locaux de l'ancienne agence postale : ils ont assuré des permanences tous les vendredis, samedis et dimanches pendant cinq ans. Seuls le Covid-19 et la crise sanitaire les ont amenés à fermer leur bar communal. Plusieurs habitants ont été formés pour pouvoir utiliser la licence d'exploitation (licence IV), achetée par la mairie et donc pouvoir servir de l'alcool. Certains bénévoles, comme Gérard, ont ensuite appris à devenir serveur sur le tas. "Parfois, on me demandait un Monaco, je me demandais ce qu'on mettait dedans", sourit ce retraité d'Ahuillé. Et d'ajouter : "C'est une aventure dont on se souviendra longtemps!"

La soirée karaoké a permis de réunir tous les acteurs de cette aventure autour d'un bar associatif. Un mélange de joie et de nostalgie régnait ce vendredi soir, place de l'Église à Ahuillé. Les habitants se réjouissent à l'idée de retrouver un bar-restaurant, géré par des professionnels, mais ils vont regretter ces moments festifs au bar associatif La Poste. "Pour certaines personnes, ça va être compliqué ! Il y a des grands-mères qui sont là tous les dimanches matins, on se verra beaucoup moins", s'inquiète un peu Valéry Portais, président du bar associatif La Poste à Ahuillé. Ce salarié, qui travaille dans une entreprise de métallurgie, n'a pas eu froid aux yeux au moment de se lancer dans cette aventure : il a longtemps été président de l'Alerte d'Ahuillé, le club de football de la commune, et connaît bien le milieu associatif.

"C'est la fin d'une belle aventure, qui a permis de maintenir le lien entre deux bars : un bar qui a fermé et un bar-restaurant qui va ouvrir prochainement", souligne Sébastien Destais, le maire d'Ahuillé. "Heureusement qu'on a eu des bénévoles courageux car avoir l'idée, c'est bien mais la mettre en place c'est autre chose et la faire durer pendant cinq ans, c'est encore plus compliqué", souligne-t-il.

Un beau pari pour les habitants d'Ahuillé : "On ne pensait pas qu'on aurait un tel engouement au départ, qu'on aurait autant de monde", retrace Karine Moisson, l'une des fondatrices du bar de La Poste. Elle ajoute un peu émue : "des liens extrêmement forts se sont créés, on a su être là les uns pour les autres".

Les nouveaux gérants du bar-restaurant, Le Bistrot du Parvis, étaient présents ce vendredi soir à la soirée karaoké à Ahuillé. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Les nouveaux gérants du bar-restaurant Le Bistrot du Parvis étaient également présents lors de la soirée karaoké ce vendredi soir. "On est qu'on est soutenus", se réjouit Betty Duret, co-gérante avec son mari. Le couple a vu une annonce cet été et a décidé de se lancer dans l'ouverture de cet établissement à Ahuillé. "Ça fait quand même peur, car les habitants ont beaucoup d'attente donc on espère que l'on va les combler, mais on a hâte que ça commence", reconnaît la nouvelle gérante. Rendez-vous le jeudi 12 mai donc pour l'ouverture du Bistrot du Parvis à Ahuillé !