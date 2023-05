EN IMAGES - Sous le soleil, la braderie de Bourgoin-Jallieu attire la foule

Du soleil, de petits prix et une bonne ambiance. Voilà la recette d'une foire et d'une braderie 2023 réussies à Bourgoin-Jallieu, en Nord-Isère. Si ce rendez-vous traditionnel du 1er mai attire toujours du monde, les promeneurs en ont d'autant plus profité et se sont un peu plus laissé aller à la flânerie que le soleil était au rendez-vous.

ⓘ Publicité

Commerçants comme promeneurs se réjouissent de voir la rue piétonne berjallienne aussi vivante. © Radio France - Noémie Philippot

La rue piétonne "est bien vivante, ça fait du bien de se balader au soleil, il y a un peu de musique" sourit ce Berjallien. La ville séduit ce qui ne la connaissent pas encore. "C'est la première fois que je viens, il y a un centre ville piéton qui est assez agréable, surtout qu'il fait beau. Bonne première fois pour Bourgoin" commente cet homme venu de la vallée du Grésivaudan avec sa compagne et leurs enfants.

La majorité des boutiques cassent les prix, parfois jusqu'à -70%. © Radio France - Noémie Philippot

Un temps fort pour la ville et les commerçants

Derrière les stands avancés des commerçants, les habitués n'oublient pas les nombreuses boutiques fermés, mais la braderie change complètement l'ambiance de la rue piétonne. "Franchement, c'est une très bonne ambiance ! On est très contents d'être là. Ça change, c'est animé ! Il fait beau, c'est super agréable, il y a de la musique, on boit des coups... c'est sympa !"

Un groupe de musique est installé en bas de la rue piétonne pendant la braderie. © Radio France - Noémie Philippot

C'est aussi l'occasion de revenir faire un tour dans le centre-ville pour ceux qui l'ont quitté. "Finalement, ça nous permet de renouer un petit peu avec les commerçants de Bourgoin" sourit une promeneuse.

Pour les commerçants, c'est un temps fort et essentiel de la vie berjallienne. "Je crois que tout le monde est ravi, c'est une belle édition et c'est bien pour la ville de Bourgoin, on n'a pas cette image-là toute l'année" estime Albin, gérant d'une boutique de prêt-à-porter. "Nous, on a ouvert il y un an. En terme de visibilité, on y a gagné un petit peu." La braderie lui permet "d'année en année de faire connaître le magasin. On vend quelque chose avec un univers, on veut se dissocier un peu des autres. Plus il y aura de magasins avec des univers différents dans Bourgoin, mieux ce sera pour beaucoup de commerçants !"

Grâce à la météo clémente, les commerçants ont pu étendre leur boutique sur la rue. © Radio France - Noémie Philippot