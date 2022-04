EN IMAGES - Stéphane Bern visite Levroux pour le tournage du "Village préféré des Français"

En attendant de savoir si Levroux sera désigné village préféré des Français lors de la prochaine édition de l'émission de France 3, Stéphane Bern et son équipe sont venus tourner des images dans la commune ce jeudi pour découvrir son patrimoine et ses richesses. De quoi ravir les Levrousains !

Levroux sera-t-il désigné village préféré des Français ? La commune de l'Indre fait partie de la sélection pour l'édition 2022 de l'émission phare de France 3. Après le sacre de Sancerre l'an dernier, les Berrichons espèrent bien qu'une autre commune de leur territoire brillera sur les écrans de télévision. Les votes des internautes sont clos : on connaitra le verdict lors de la diffusion de l'émission (fin juin ou début juillet).

En attendant, les équipes de tournage de l'émission sillonnent la France pour visiter les 14 villages en compétition. Elles se sont arrêtées à Levroux ce jeudi 14 avril à Levroux, avec Stéphane Bern. La commune a effectivement été choisie pour représenter la région Centre-Val-de-Loire cette année.

C'est un émerveillement de découvrir la richesse du patrimoine

En une grosse matinée, le programme était chargé : visite des lieux emblématiques du village, notamment la collégiale Saint-Sylvain, la Maison de bois, le chantier de la Porte de Champagne, mais aussi des échanges avec les habitants et les commerçants, et la préparation d'un pâté de Pâques, suivi d'un pique-nique géant avec les habitants...

Des Levrousains ravis de faire découvrir leur village

Appareil photo à la main, quelques habitants curieux suivent l'équipe de tournage. "Pour voir Stéphane Bern bien sûr !", reconnaît Myriam. "Il est très abordable, très gentil", raconte Alain, qui a pu discuter un peu avec le présentateur vedette. Des habitants ravis et qui espèrent que l'animateur va tomber sous le charme du village ! "C'est difficile de ne pas aimer le Berry", reconnaît Stéphane Bern, au cours de sa visite. Il connaît bien la région, puisqu'il vit en Eure-et-Loir, dans le Perche, où il a racheté une propriété.

"C'est une vraie fierté pour les habitants qui vont se voir en prime time sur France 3 dans quelques semaines, sourit le maire, Alexis Rousseau-Jouhennet. On va surtout montrer le meilleur de ce qu'on a à Levroux. Depuis deux ans, on est à l'oeuvre pour entretenir notre patrimoine. C'est un accomplissement et beaucoup de joie". Peu importe le résultat de l'émission, il se réjouit de ce formidable coup de projecteur sur la commune qui devrait attirer des touristes, comme cela a été le cas à Sancerre depuis l'an dernier.

Revivez la visite de Stéphane Bern en photos

Les Levrousains fiers de présenter leur village à Stéphane Bern. © Radio France - Emeline Ferry

L'animateur s'est prêté au jeu des photos et des dédicaces avec les habitants. © Radio France - Emeline Ferry

La Commanderies des Fromages de chèvre de Levroux compte désormais un nouveau membre : Stéphane Bern qui a été intronisé ce jeudi 14 avril. © Radio France - Emeline Ferry

Dernière scène du tournage : l'arrivée au îed du vieux château de Levroux, avant le pique-nique géant avec les habitants. © Radio France - Emeline Ferry

Sur le chantier de la Porte de Champagne à Levroux, Stéphane Bern a échangé avec les ouvriers. © Radio France - Emeline Ferry

Dans la cuisine du maire de Levroux, Alexis Rousseau-Jouhennet, Stéphane Bern s'essaye à la préparation du pâté de Pâques. © Radio France - Emeline Ferry

Parmi les sites mis en valeur lors du tournage de l'émission : la Maison de bois à Levroux. © Radio France - Emeline Ferry

Le vieux château de Levroux, filmé par les équipes de France 3 pour l'émission "Le Village préféré des Français". © Radio France - Emeline Ferry